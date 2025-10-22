熊來了？美銀點出標普500指數面臨5風險

美股屢創新高，美銀團隊點出標普500指數面臨的5項風險。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股近年屢創新高，引發了市場對於泡沫的擔憂，就連長期看多股市的美銀（BofA）策略師蘇布拉馬尼亞（Savita Subramanian）團隊近期也開始擔心市場的下一步方向，並在報告中點出5種可能損害標普500指數的風險。

《MarketWatch》報導，美銀報告指出，標普500指數現在已經「非常昂貴」，美銀團隊追蹤了標普500指數的20項指標，從本益比、本益成長比、標普500預期本益比和羅素2000相對應數據，幾乎所有數字都表明標普500指數比歷史平均值更高。

其中9項指標顯示，標普500指數目前已經超過網路泡沫高峰時的水準。此外，其中4項指標，標普500市值在GDP的佔比、股價淨值比、股價現金流量比和企業價值營收比均創下歷史新高。蘇布拉馬尼亞提到，雖然與歷史情況相比可能有問題，因為如今的標普500指數，品質更高、資產輕、槓桿率更低，但風險正在上升。

報告指出，熊市即將來臨的跡象正不斷湧現，美銀團隊追蹤了10個熊市訊號，包括世界大型企業聯合會（Conference Board）的消費者信心指數、關於預期股市上漲的調查、美銀的賣方指數等。整體來看，這些訊號顯示，市場需要謹慎。美銀表示，現在約有60％的訊號已經觸發，略低於過去市場高峰前70％的平均值。

美銀也提到，缺乏政府數據也是一種風險。在4月關稅議題引發的拋售潮後，美國經濟前景的可預期性終於開始改善，美國總統川普的預算法案預計將加速新的企業投資。但美國政府隨後在10月陷入停擺，與此同時，美中貿易爭端再度升級，一夕之間，企業不再願意投入更多資金進行投資。

美銀團隊表示，如果政府關門持續下去，且美中貿易爭端始終未解決，這可能會阻礙投資人過去幾個月看到的經濟活動回升。

報告稱，投機和民間借貸也是一個問題。隨著大型銀行適應2008年金融危機後實施的更嚴格資本要求和其他監管規定，私人借貸機構逐漸彌補了這一不足。不過，近期幾起備受矚目的破產案引發了人們對銀行承保標準的擔憂，同時也加劇了人們對私人貸款機構的擔憂。

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前示警私人信貸暴雷風險，直言「看到一隻蟑螂代表有更多」。美銀團隊也預期，受監管的銀行中可能會出現更多這樣的「蟑螂」。同時，美銀團隊警告，市場愈來愈依賴投機性交易活動。美銀最新全球基金經理人調查顯示，投資人認為私募股權和信貸是最有可能引發系統性信貸事件的因素，調查也顯示54％的受訪者認為AI股存在泡沫。

受監管的銀行比許多私人借貸機構資本充足，因此一旦週期轉向，可能更能抵禦其影響。但相較之下標普500指數可能更容易受到影響，原因為流動性。蘇布拉馬尼亞表示，美國資產所有者基本以標普500指數和私募股權取代主動型股票基金。如果對私人貸款機構的疑慮繼續加劇，退休金和其他大型機構投資人可能會被迫出售指數基金，以避免私人資產受損失，這將引發大量拋售，甚至可能淹沒流動性極強的大盤股。

