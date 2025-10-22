焦點股》仁寶：伺服器代工前景看旺 帶量大漲

美系外資認為，仁寶後續應積極增進與輝達、超微等美系晶片巨頭的合作，提供更強的業績支撐力道。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）看好旗下非PC業務將在明年對營收做出顯著貢獻，成長動能包括伺服器整機代工業務；今日仁寶股票吸引買盤進場佈局，激勵股價開低後帶量大漲、一度漲幅近7%，截至上午9時39分股價暫報35.65元，漲幅3.94%，成交量7萬8784張。

仁寶預估第4季營收將小幅成長，然而高階筆電的銷售可能較為保守。為降低美國對等關稅帶來的營運風險，該公司正在尋求擴展美國生產，同時加強高階伺服器的銷售力道，搶攻美系雲端服務供應商（CSP）的龐大需求，不過，由於生產良率尚需時間調整，伺服器業務的大幅增長預計要到2027年才會顯現。

美系外資認為，仁寶後續應積極增進與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等美系晶片巨頭的合作，提供更強的業績支撐力道，以避免市場在過度樂觀的預期心理下，有可能會高估股票市值。管理層期許能穩步鞏固產業鏈地位，透過新的產品線與技術創新，驅動營收與獲利長期成長。

