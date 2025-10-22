投資人鬆口氣！國際油價脫離5個月低點

國際油價週二（21日）止跌反彈，小幅收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（21日）止跌反彈，小幅收高，從前一個交易日的5個月低點反彈。因為投資人重新評估潛在供應過剩的預期，並尋求美中這兩大全球最大原油消費國之間貿易爭端的最新進展。

11月交割的美國紐約西德州中級原油期貨上漲30美分，漲幅0.5%，收每桶57.82美元，該合約於週二結算後到期。

布蘭特原油期貨上漲31美分，漲幅0.5%，收於每桶61.32美元。

兩大原油期貨在週一均觸及5月初以來最低價位，主因美國原油產量創歷史新高，以及石油輸出國組織（OPEC）及其盟國堅持執行既定的增產計畫，使市場預期供應過剩壓力加大。

不過，SEB銀行首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop指出，美國原油與蒸餾油庫存水準相對偏低，有助於抵銷部分油價的下行壓力。

此外，美中貿易爭端升溫，也加劇市場對全球經濟成長放緩、進而抑制石油需求的擔憂。不過，雙方近來都做出了一些努力，有意淡化緊張局勢。

美國總統川普週一表示，他預期下週在南韓與中國國家主席習近平會晤時，能就貿易問題達成「公平協議」。

