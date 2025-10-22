荷蘭接管安世 北京警告：「嚴重影響」全球供應鏈穩定

中國商務部長王文濤警告，荷蘭控制安世半導體的舉動「嚴重影響」了全球供應鏈的穩定。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭政府日前宣佈已接管中資晶片製造商安世半導體（Nexperia），對此北京也做出回應，中國商務部長王文濤警告，荷蘭控制安世的舉動「嚴重影響」了全球供應鏈的穩定。

《彭博》報導，根據中國政府與荷蘭經濟事務部長卡赫曼斯（Vincent Karremans）通話的紀錄，王文濤敦促荷蘭盡速解決這個問題。荷蘭政府則另外表示，將繼續與中國當局保持聯繫，努力達成「建設性的解決方案」。

兩國政府在荷蘭政府利用冷戰時期的緊急法律接管安世半導體的控制權1週後進行了對話，安世半導體是中國聞泰科技的子公司，是汽車、消費性電子等產業成熟晶片的主要供應商。此舉家具了歐洲和北京之間的貿易緊張關係，北京也採取報復措施，禁止安世從中國工廠出口商品。

針對安世的行動，引發了人們對於汽車產業可能面臨衝擊的擔憂。知情人士透露，晶片短缺可能在1週內影響到主要供應商，而影響可能在10到20天內蔓延至整個汽車產業。北京的反擊表明，在中美貿易談判前夕，中歐之間的緊張關係也正加劇。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）週二（21日）在歐洲議會與中方進行視訊通話後表示，中國和荷蘭正在就這個「可能對歐洲和全球產生影響的嚴重雙邊問題」保持頻繁聯繫，雙方都充分意識到現在時間很重要。

中國日前以國家安全為由，宣佈對稀土和其他關鍵原料的出口實施新的限制，對於北京最近的出口管制，王文濤表示，這是改善出口管制系統正常的做法，並稱，中國一直都有促成歐盟企業獲准出口。

