車用晶片荒再現？福斯率先示警 2款熱銷車本週將停產

〔財經頻道／綜合報導〕中國與荷蘭晶片戰，再度讓車用晶片陷危機，路透報導，福斯汽車集團週二表示，準備暫停Golf和Tiguan兩款主要車型的生產，但否認與晶片製造商安世半導體（Nexperia）對供應鏈造成壓力的僵局有任何關聯。

1位發言人向路透社透露，本週Golf和Tiguan車型的停產，是“長期計劃”，以處理庫存問題，恰逢秋季假期。

《圖片報》首先援引供應商網路消息人士的話報導了這項計劃，並表示這些措施與Nexperia 的糾紛有關。

不過，發言人表示，這是「不準確的」。他補充說，預計生產暫停將在本週末完成。

Nexperia是中國聞泰科技的子公司，正處於威脅全球汽車供應鏈的僵局之中。

9月30日，荷蘭政府以智慧財產權問題為由，接管了Nexperia。作為回應，中國政府禁止該公司成品出口。

儘管 Nexperia的晶片並不複雜，但它在汽車中被廣泛使用，這引發了人們對汽車生產可能中斷的擔憂。

福斯汽車表示，正在評估Nexperia 晶片限制，對其業務的影響。

