金銀同步暴跌竟是「這原因」作祟 ? 分析師直言「極罕見」 原因曝光

〔財經頻道／綜合報導〕投資人因擔憂金、銀前期漲勢過熱，紛紛獲利了結，導致現貨金價一度暴跌6.3%，創下逾12年最大單日跌幅，現貨銀價也重挫8.7%，為近年罕見的同步拋售。對此，瑞士資源投資人斯塔赫爾（Alexander Stahel）指出，金價單日下跌超過5%極為罕見，理論上在數十萬個交易日中僅會出現一次。

《彭博》指出，黃金和白銀價格在過去一週創下歷史新高。其中，金價飆升很大程度是因為投資人押注聯準會年底前至少會進行一次大幅降息，以及所謂的「貶值交易」。在這種交易中，一些投資者拋售主權債務和貨幣，以保護自己免受失控的預算赤字的影響，這導致了金銀上漲趨勢戛然而止。

分析師指出，金價前期漲得太急太快，主要靠「去美元化＋貶值交易」的敘事推動。但當市場發現，短期沒有新的政策或財政惡化消息時，這些以「貶值避險」為主的投資人就開始獲利了結。因此，這次急跌並不是貶值交易「結束」，而是市場對該敘事過熱的一次短線出清（position cleanup）。

對此，Buffalo Bayou Commodities宏觀交易主管蒙坎（Frank Monkam）表示，金價的回檔源自於一系列相當強大的技術指標。他預計，在4000-4050美元將獲得強勁支撐，預計金價在從超買位置回歸後將再次攀升，在ETF和新興市場央行資金流入的帶動下，黃金部位清理應能為下一輪金價上漲做好準備。

蒙特利爾銀行資本市場 （BMO Capital Markets） 大宗商品分析師阿莫斯 （Helen Amos） 也表示，自去年9月以來，金價創紀錄的上漲主要是由市場趨勢追隨者推動的，一旦價格連續幾天回落，就自然容易出現反向修正。此外，美元走強也削弱了貴金屬吸引力。

世界黃金協會資料顯示，上週實體黃金ETF吸引80億美元（約新台幣2457.8億元）資金流入，創2018年以來最大單週增幅。

阿莫斯指出，當這麼多資金迅速湧入市場，部分投資人快速獲利出場也是自然現象，金價回調是健康的，未來仍看好黃金基本面，預計明年金價有望達每盎司4500美元

