美國金援阿根廷 試圖限制中國在南美的影響力

川普政府正呼籲阿根廷官員限制中國對這個陷入困境的南美國家的影響。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國和華爾街銀行近期正努力為阿根廷提供多達400億美元（約新台幣1.23兆元）的紓困資金，知情人士表示，川普政府正在呼籲阿根廷官員限制中國對這個陷入困境的南美國家的影響。

《華爾街日報》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近幾週與阿根廷經濟部長卡普托（Luis Caputo）進行對話，討論如何阻止中國獲取阿根廷包括關鍵礦產在內的資源。知情人士透露，雙方也談到允許美國擴大取得阿根廷鈾供應的權限。

請繼續往下閱讀...

知情人士指出，美國政府官員正在透過鼓勵阿根廷當局與美企達成協議，啟動基礎設施計劃和電信等關鍵領域的投資，來抵銷北京在當地的影響。對阿根廷而言，中國是繼巴西之後的第2大貿易夥伴，也是阿根廷農產品出口的最大買家。

美國財政部發言人表示，穩定阿根廷的局勢就是「美國優先」，一個強大、穩定的阿根廷有助於鞏固西半球的繁榮，這顯然符合美國的戰略利益。針對報導，阿根廷財政部拒絕置評，總統發言人則未回應。

這次的對話正值阿根廷日益向美國尋求協助之際，自由主義總統米雷伊（Javier Milei）的政府正努力克服經濟改革計劃所面臨的重大障礙，並努力遏制失控的通膨。在削減政府支出，並採取不受歡迎的措施縮小預算缺口後，米雷伊政府正面臨明年債務負擔增加和國庫空虛的問題。

知情人士表示，兩國財長討論的焦點是鼓勵阿根廷擴大抵制中國在該國日益成長的影響力。如果中國被排除在阿根廷市場外，在美中貿易緊張局勢加劇的背景下，美國將獲得優勢。

川普政府已將限制中國在拉丁美洲的影響力列為國家安全優先事項，並向地區內其他國家施壓，要求斷絕與北京的關係。自從貝森特10月初宣佈與阿根廷達成協議已來，川普及其團隊已向米雷伊表明，他們希望他限制與中國的關係。

川普上週在白宮會見米雷伊時直言，阿根廷可以做一些貿易，但絕對不應該做「超出範圍的事情」，絕不應該與中國在軍事領域有任何關連。

知情人士提到，美國財政部官員已告知阿根廷政府官員，他們希望看到美企成為阿根廷電信和網路產業的主要來源，而不是與中國有關的企業。中國在阿根廷電信、網路市場佔有重要地位，當地電信巨擘阿根廷電信（Telecom Argentina）近期同意從中國銀行獲得7400萬美元（約新台幣22.76億元）的貸款；在美國受到制裁的華為，也在阿根廷經營5G網路業務。

貝森特近期受訪時直言，「米雷伊致力將中國趕出阿根廷」，隨後也在社群平台撰文稱，不希望拉丁美洲出現另一個「失敗的國家」或是「中國主導的國家」。不過，阿根廷似乎並不急著與中國切割，米雷伊最近接受電視採訪時，否認阿根廷政府將斷絕與中國的關係，並表示，川普政府沒有要求他這麼做。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法