東京公園頻見中國人拿著手電筒閒逛景象！日媒揭令人驚訝真相

〔財經頻道／綜合報導〕中國人無視規則和禮儀的行為越來越普遍，而非法捕撈從海上轉移到公園，報導指出，近期成群結隊的中國居民，深夜拿著手電筒，在東京的公園裡，捕捉大量的蟬蛹，其目的是為了「食用」。

食用蟬的文化在中國一些地區由來已久，尤其是在山東省和河南省，被稱為「知了侯」的蟬蛹是人們喜愛的夏季美食，最近，由於需求量增加，它們甚至開始被視為奢侈食品。

日媒《PRESIDENT Online》報導，近期在東京的幾個公園裡，經常可以看到成群結隊的說中文的人，在傍晚和深夜捕捉蟬蛹。

報導指出，《東京都公園條例》以及各區、市、町、村的公園條例都明確限制或禁止在園區內採集動植物。但也有一些例外情況，例如教育目的和活動，需要事先獲得許可，即使是像一家人在暑假期間捕捉一兩隻蟬這樣的小行為，也不會受到嚴格限制，然而，有組織地捕捉數十隻甚至數百隻動物則完全是另一回事。

一般來說，蟬的幼蟲會在夜間破殼而出，也就是它們孵化、爬樹、破殼之前。中國人會瞄準這個時間段，用手電筒接連捕捉，然後塞進塑膠袋裡。

而中國社群媒體平台正是助長此非法活動的主要來源，例如，在中國版Instagram的小紅書（RED）上搜尋“捕蟬”，就會出現無數的貼文。 「XX公園西側XX區域可以隨便採摘」、「為了避開巡邏，最好XX點以後去」之類的資訊被毫不猶豫地轉發，並分享了採摘地點和時間的具體資訊。

對於中國人完全無視自己行為的違法性，更嚴重的是，社群媒體上充斥著「這樣做不會被抓」或「這個方法有漏洞」等「訣竅」，讓日媒嘆『人性本善』對中國人不起作用。

