啃老還不夠！竟偷偷做這件事 讓月領2.52萬退休金老母崩潰無言

〔財經頻道／綜合報導〕現年49歲的真琴（化名），在30歲前就失業，於是靠著月領12萬日圓（約新台幣2.52萬）退休金的母親田中芳子（化名）維生，如今終於找到1份臨時工，母親為其感到欣慰，然而某日芳子在家中摔倒，在受傷期間，將其存摺託付給兒子，沒想到出院後，當芳子要求查看存摺時，發現兒子竟然將其辛苦攢下的幾百萬日圓打工工資和退休金，大部分都投入了高風險的外匯保證金交易，對於兒子未經允許的驚人舉動，讓芳子感到崩潰無言。

日媒《THE GOLD ONLNE》報導，77歲的田中芳子和她唯一的兒子真琴住在東京的一所房子裡，他們的生活靠著芳子每月12萬日圓的退休金和真琴每月約20萬日圓（約新台幣4.2萬）的稅後薪資維持。

真琴在30歲前就辭去了大學畢業後就職的公司的工作，他曾經一度隱居，但現在是1名非正式員工，對於兒子能夠工作，讓她感到欣慰，即使是非正式工作。

然而，自從芳子在家中摔倒,並摔斷大腿骨後，他們的關係開始變得緊張。她花了３個月的時間才完全康復，在受傷期間，真琴似乎越來越厭倦每天忙於工作和照顧無法隨心所欲行動的芳子。後來，有一天，他的親戚們試圖鼓勵真琴，說：“你需要更有責任感”，但適得其反。最終，他的情緒爆發了，兒子哭喊：「都是你的錯」，由於他最初就職的公司管理非常嚴格，這或許是導致他人生走上歧途的導火線。

就在芳子表達悔意時，發生了1件更糟的事情，芳子要求查看在住院期間託付給兒子的存摺，以便討論出院後的生活費以及安裝扶手等房屋裝修費用。

起初真琴一直拒絕，但在芳子不斷的追問下，他吐露了一個令人震驚的事實。在芳子骨折住院期間，真琴未經允許，動用了母親辛苦攢下的幾百萬日圓打工工資和退休金，將其中的大部分投入了高風險的外匯保證金交易。

兒子說： 「我本來想一舉扭轉乾坤……」，對於兒子這突如其來的驚人舉動，讓芳子再次感到崩潰無言。

幸好最終損失只有100萬日圓左右，但這件事讓真琴對自己的未來更加擔憂。

