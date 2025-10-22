川普又出招！向司法部索賠70億賠償金。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普又出招，根據《紐約時報》週二報道，美國總統川普要求司法部向他支付高達 2.3 億美元（約新台幣70.49億元）的賠償金，以補償其入主白宮第1任期之前及之後對他進行的刑事調查。

川普週二晚些時候在白宮告訴記者：“就所有訴訟而言……是的，他們可能欠我很多錢。”

他承認，「這可能是」《紐約時報》報道的 2.3 億美元。

川普還表示，司法部向他支付賠償金的任何決定“都必須經過我的批准，而由我自己支付賠償金的決定是非常奇怪的。”

「換句話說，你是否曾經遇到過這樣的情況，你必須決定你要支付多少賠償金？」川普說。

「但我受到了很大的傷害，我所得的任何錢我都會捐給慈善機構，」他補充道。

根據《紐約時報》報道，川普「透過行政索賠程序（通常是訴訟的前兆）」提交了與司法部調查相關的投訴。

《紐約時報》稱，其中1項索賠於2023年提出，要求就美國司法部對俄羅斯干預 2016 年總統大選及其與川普當年競選活動的潛在聯繫的調查賠償。

另1項訴訟在2024年中期提出，指控聯邦調查局於2022年對川普的海湖莊園和住所進行了搜查，這是對川普在第1任期結束後離開白宮後保留機密政府文件的調查的一部分，侵犯了川普的權利。

