這「貴金屬」空頭被「逼倉」軋到爆 現貨溢價飆升創28年新高

〔財經頻道／綜合報導〕倫敦金屬交易所（LME）鋅市場正遭遇自1997年以來最劇烈的擠壓行情。交易商正紛紛搶購日益稀缺的鋅庫存，以履行在交易所上的合約。據報導，近期合約溢價被稱爲「現貨溢價」，這是現貨需求超過供應的典型信號。

據報導，因多頭交易員持有巨量部位，迫使空頭回補或交付實體金屬。分析師指出，由於西方冶煉廠大幅減產、交易所庫存急速消耗，LME可用鋅庫存量已不足以支撐全球1天需求，現貨鋅價對3月期合約的溢價暴漲至每噸323美元，創下近28年新高。

根據LME資料顯示，至少有6個獨立交易實體在倉儲與近月合約中持有的多頭金屬量，約為交易所即時可提取庫存的3倍。

數據顯示，目前LME僅剩2萬4425噸鋅可供交割，對比全球年消耗量約1400萬噸，庫存可用量不足1日。對此，Concord Resources研究主管霍布斯（Duncan Hobbs）形容，庫存極度低迷，中國以外的實體市場處於微妙平衡，一旦受擾即會劇烈波動。

過去幾個月，因鋅買方不斷買進，現貨溢價使得未持有實物金屬的賣方面臨鉅額損失，這股逼倉壓力令鋅空頭陷入困境。資料顯示，「Tom/next」隔夜展期價差本週升至每噸30美元，為自2022年歷史性擠壓以來最高。

與西方減產形成對比，中國冶煉廠持續維持高產，導致LME與上海期貨交易所（SHFE）鋅價出現罕見價差。部分中國冶煉廠已考慮出口，以利用套利機會並緩解短期供應緊張。

但分析師認為，這僅能暫時舒緩市場壓力，全球鋅供應的結構性短缺問題仍未解決。這場逼倉風暴也凸顯出全球金屬供應鏈的脆弱性，當實體庫存幾近枯竭，金融市場的槓桿交易即可瞬間引爆價格異動。

