年收近百萬、46歲新手爸大崩潰 ! 太晚做「1事」得工作到75歲

〔財經頻道／綜合報導〕在現代社會，40多歲結婚並不稀奇，但「晚婚晚育」卻容易伴隨現實風險，倘若理財規劃不周，之後在教育費與退休生活重疊下，恐將壓垮家庭財務。日媒指出，一位46歲成為父親的男性，20年後面臨「不工作就無法生活」的現實，哀嘆得工作到75歲才能真正退休，只能祈禱屆時身體還能健康。

據報導，45歲才結婚的飯塚直樹，隔年迎來期待已久的孩子，隨著兒子長大上大學，家計壓力卻逐漸浮現，讓「為人父的喜悅」變成了「經濟重擔的開始」。這對夫妻年薪約480萬日圓（約新台幣97.2萬元），看似足夠舒適生活，卻因兒子就讀東京私立大學，光是學費與生活費重疊，讓他們捉襟見肘。

日媒指出，直樹在60歲退休後，再以嘱託形式工作（期限型的合約工作）至65歲，靠著兼職與年金的月收入約20萬日圓（約新台幣4萬元），加計太太薪水，2人合計月收約40萬日圓（約新台幣8.1萬元）。

因為孩子入學私立大學，教育費用負擔沉重，包括入學金約25萬日圓（約新台幣5萬元），每年學費約100萬日圓（約新台幣20.2萬元）。另外，還有設施設備費約150萬日圓（約新台幣30.3萬元），加上補習費、教材費、考試費等，整體大學相關費用約250萬日圓（約新台幣50.6萬元）。

此外，兒子在外念書、需要付房租和生活費，每月開支約10萬日圓（約新台幣2萬元）。其中，4萬日圓（約新台幣8103元）由植樹夫妻匯款，剩下則是依靠獎學金與打工。

對於直樹夫妻而言，教育費與退休生活的兩難壓力日益加重，因為退休金多數用於提前還房貸與生活支出，如今存款已經剩不到1000萬日圓（約新台幣202.5萬元）。

植樹估算，家庭月收40萬日圓，扣掉房貸10萬日圓與匯款給孩子的4萬日圓，剩下26萬日圓（約新台幣5.2萬元）得應付自己的生活費與醫療開銷，幾乎無法存錢，倘若再有增加支出，恐將拖累兒子的未來，對於教育費與退休期重疊「焦慮不斷」。

他直言，原以為夫妻雙薪足以應對生活所需，直到現實逼近才意識到問題嚴重，現實就是得工作到75歲，如今只能祈禱到時身體還健康。因此，這對夫妻決定只要還有能力，2人都會繼續兼職，至少在10年內不想完全靠退休金過活。

專家提醒，晚婚與晚育意味著「現役工作時間更短」，風險不可忽視。教育費與老後資金容易重疊，再加上物價上升與醫療負擔增加，都會壓縮退休後的生活空間。

同時也建議，新人在結婚初期就制定長期理財計畫，定期檢視支出與儲蓄，才能避免「為人父的喜悅」最終變成「經濟重擔的開始」。

