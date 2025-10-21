自由電子報
在Costco買金條兩年報酬率翻倍 遠超股市大盤、贏過薪資成長

2025/10/21 21:53

如果你在2023年從Costco購買金條，現在可獲得豐厚的利潤。回報率約為124%，遠超同期股市大盤。今年迄今黃金已上漲逾60%。（取自網路）如果你在2023年從Costco購買金條，現在可獲得豐厚的利潤。回報率約為124%，遠超同期股市大盤。今年迄今黃金已上漲逾60%。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你在2023年從Costco購買金條，現在可獲得豐厚的利潤。當時Costco每條售價約為1900美元，幾乎立即售罄。這些金條現在價值約為4253美元，這意味著早期買家在不到兩年的時間內就賺了一倍多。

這意味著回報率約為124%，遠超同期股市大盤。今年迄今，黃金價格也已上漲逾60%。

與此同時，Costco的黃金銷售額也飆升至每月近2億美元，顯示人們對實體黃金所有權的需求日益增長。

然而，黃金的可負擔性卻急劇下降。為此，華爾街的分析顯示，現在美國普通工人需要大約116個小時的勞動才能負擔得起一盎司黃金，這是至少一個世紀以來的最高水準。 這一數字在短短18個月內翻了一番，凸顯出金價漲幅遠遠超過薪資成長。

黃金在全球可投資資產的比例也隨之上升，過去兩年從4%攀升至6%，達到1986年以來的最高水準。

在1980年黃金泡沫期間，這一比例達到22%的高峰值，儘管當時進入投資市場的管道非常有限。

