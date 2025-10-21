違法延長水庫光電板？經部：均依法設置且須以清水洗

經濟部強調，烏山頭水庫水域型光電設施招標須知中，明定嚴禁使用清潔劑。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕外界質疑水庫的水域型光電板疑似違法延長使用年限，對此，經濟部強調，各水庫的水域型光電均依法設置，且在招商時就明確要求廠商在後續清洗作業中僅能使用清水，不得使用任何化學清潔劑。

經濟部表示，水庫水域型太陽光電設置均由各水庫管理機關（構）依水庫安全、水質保護及供水穩定原則辦理招商設置，所有作業均依法進行，並無外界所稱違法延長使用年限的情形。

水利署表示，目前設置水域型太陽光電的水庫，均是水庫管理機關審慎評估在不影響水質及供水安全等條件下辦理招商。

水利署進一步說明，因屬水庫管理機關自行招商辦理，並完成相關審查，故無須依「水庫蓄水範圍使用管理辦法」第5條規定另申請許可，亦無第20條使用許可期限3年的限制。

水利署強調，各案在招商時就已明確要求廠商在後續清洗作業中僅能使用清水，不得使用任何化學清潔劑，以避免對水質造成污染。

水利署續說，完成招商後，廠商須依契約規定提送興建計畫、營運計畫、安全維護措施及水污染防治計畫，報由管理機關審查核可，依電業法相關規定向地方政府及經濟部能源署申請籌設與施工許可後，才能進行興建與營運。

水利署強調，所有已設置光電板的水庫均建立完整水質監測機制，並由專業單位定期檢測監控，水質均符合各項標準。

