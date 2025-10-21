「普發現金」加持 提振GDP成長 預估零售/消費成長3％~5％

根據推估，普發現金一萬元可帶動國內GDP增加1000億至1200億元，其中，國內零售/消費成長約3%至5%。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕普發現金最快11月上旬發放，有助今年內需消費動能。針對普發現金1萬元即將在下個月展開，總發放金額約2356億元；國內投顧機構預估，該政策可望提振GDP成長0.415%到0.65%，刺激內需消費，並帶動國內GDP增加1000億至1200億元，其中，國內零售/消費成長約3%至5%。

立法院10/17日已經三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中，民眾最關心的普發現金1萬元，預計最快11月上旬發放，總發放金額約2356億元。

台新投顧指出，若以今年的版本為例，每人「普發現金」10,000元，估GDP可以增加額約1000至1200億元，國內零售或銷售可望成長3%至5%。

如果按照2023年當時的版本，「普發現金」為6000元，預計總發放金額為1400億元，將可帶動國內GDP增加額800到1000億元，國內零售或銷售可望成長2%至4%；至於「振興五倍券5000元」，推行時間是2021年，當時發放金額為1150億元，帶動國內GDP增加額700到930億元。

此外，就台股表現方面，投顧法人表示，大盤指數蓄勢再戰前高。分析師表示，歷史經驗，大量過後，仍有高點，其中，台股大盤10/14日成交量7085億元，是去年4月以來新高量。台股歷史最大量出現在2024年4/19日，成交量7244億元，2024至2025年期間也有多次成交量達到6000億元以上之水準。

然而，觀察幾次大量出現後的台股表現，後續仍皆有新高點出現。近年隨著台股國際能見度提升，台股成交量也隨之逐年放大，近5年平均3400億元、近3年平均3600億元、2024、2025年平均4000億元，台股量能放大將是常態。

綜合來看，台股有「六大利多」，分別是第一、普表態川習會成行；第二、聯準會官員表態支持降息，預期10月再降1碼；第三、財報季開跑，市場樂觀看待AI需求；第四、台積電法說報佳音，供應鏈持續受惠；第五、9月營收表現亮眼，AI族群維持高成長；第六、普發現金最快11上旬發放。

此外，台股也有「一項利空」，短線融資增速過快，籌碼趨凌亂。

投顧業者表示，台股指數再創史上新高紀錄，多頭氣勢凌厲，題材性族群表現相對佳，電子股表現略優於大盤，10月以來電子股仍是領漲大盤的族群。不過，法人強調，短線融資增加快於大盤，留意市場情緒過熱。

