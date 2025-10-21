財部再邀地方討論財劃法 保障統籌稅款及一般性補助款不低於7177億

為解決新版財劃法爭議，財政部今日四度邀集地方政府會商。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為解決新版財劃法爭議，財政部今日四度邀集地方政府會商。財政部國庫署長陳柏誠會後表示，在保障統籌稅款及一般性補助款不低於2025年規模（7177億元）的前提下，以優先滿足基準財政收支差短、納入財政努力機制及考量基本建設需求為架構，預計年底前提出政院版財劃法修正草案，屆時補助款分配方式也會調整回來，地方政府對此規劃方向多表認同。

根據財政部規劃，中央統籌分配稅款分為普通統籌稅款96％、特別統籌稅款4％，而普通統籌稅款有1％財政調節款，其餘95%優先彌補基準財政收支差短及搭配財源保障機制，餘數再按財政努力40％、基本建設需求60％分配。其中，財政努力方面，營利事業營業額占20％、財產稅努力65％、非稅收入努力15％；基本建設方面，土地面積占30％、人口數30％、工業人口20％、農林漁牧人口10％、農林漁牧產值10％。

不過，台北、台中等縣市質疑，新版財劃法營業額占30％，若按財政部規劃，營業額占比將降至8％，降幅太大；但其餘縣市持不同看法，引發熱烈討論。對此，陳柏誠說明，財劃法立法意旨是為調劑盈虛，發展很好的縣市不應該拿更多財源，「強者不應拿更多」，所以政院版優先彌補基準財政收支差短，這個架構不會改；至於各項指標權重，將參酌地方政府意見，衡酌指標間的替代性（互補性）、收入努力度或貢獻度，通盤審慎研議。

對於垂直分配問題，陳柏誠強調，統籌稅款一定會比2025年多，保障統籌稅款及一般性補助款不低於2025年水準，且補助款分配方式也會調整回來；但涉事權支出劃分及補助制度，增加多少尚待相關部會研議，未納入本次會議討論。根據財主單位資料，2025年統籌稅款為4676億元、一般性補助款2501億元，兩者合計7177億元。

