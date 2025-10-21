中國最夯現實版「徵婚App」退休父母拿著紙張簡歷「在公園」幫兒女找配偶

一位名叫高姐的志願媒人每週都會帶來數十份個人資料供參加者瀏覽。（取自華爾街日報）

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報報導，中國最熱門的另類「約會應用程式」（Dating App）盛行，在「徵婚市場」（marriage market）尋找相親的對象，尤其是許多退休族在「公園」四處遊蕩，手裡拿著紙張書寫或列印出的個人資料，上面列著未婚子女的身體特徵、財務狀況和要求，希望幫自己的成年兒女找結婚對象。

每週五和週六早上，數百人湧入四川重慶這座中國西南部城市的山頂公園尋找愛情。這是一款現實版的「約會應用程式」，只不過前來尋找結婚對象的人，大多是渴望為自己成年子女尋找配偶的退休老人。

他們稱之為相親，在英語中，它通常也被稱為徵婚市場。人們用紙質簡歷，充當約會資料。履歷中包含標準資訊：性別、年齡、身高、職業以及對伴侶的要求。但有些履歷包含一些在美國被視為禁忌的細節，例如體重、收入以及父母是否有退休金。許多簡歷甚至沒有照片或姓名。

一位名叫高姐的志願媒人每週都會帶來數十份個人資料供參加者瀏覽。她花了很多時間安撫那些不懂為什麼自己的孩子還沒結婚的父母。

高姐說：「我們這一代的婚姻觀念和現在不一樣」。「我們那一代承受了很多。而現在的年輕人會想，我為什麼要安定下來？」

現在的年輕人不結婚，這在中國的情況尤其糟糕。根據政府數據，在這個人口超過十億的國家，2024年僅有610萬對夫婦登記結婚，比前一年下降了約21%，創歷史新低。這也意味著嬰兒數量減少，導致人口減少，促使國家提供兒童照顧補助來鼓勵生育。

對於想要當祖父母的人來說，徵婚市場為他們提供了一個宣洩焦慮的地方。

33歲的周金山說，「我爸媽比我還著急」。他在餐飲業工作，在爸媽的嘮叨下，他決定在休息日到徵婚市場找個老婆。

根據官方媒體報導，第一個現代徵婚市場於2004年左右在北京出現。後來，它蔓延到上海、廣州、成都和其他一些較小的城市。

在重慶人民公園，家長們向路人展示印刷或手寫的子女簡介。有些人把簡介貼在撐開的雨傘上，當作臨時展示架。一排排壓好的簡介擺滿了地面和牆壁。

有時人潮擁擠，人們只能沿著人行道緩慢行走。當有人引起他們的注意時，他們會停下來聊天，並在微信上互相添加成為好友。微信是中國最強大的通訊應用。

中國獨生子女政策的餘波為單身人士帶來了獨特的困境。由於傳統文化重男輕女，男性數量超過女性。但獨生子女女性通常比前幾代人擁有更好的教育和資源，這提高了她們對伴侶的期望。

34歲的銷售員張靜是重慶婚禮市場上少數的40歲以下尋偶者之一。她希望找一位34歲到40歲之間的丈夫，身高約170公分或以上，沒有孩子，有穩定的工作，有房子。她說，男人通常無法與像她這樣收入不錯、有房子的女人相配。

