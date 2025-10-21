產業面對地緣政治風險 蕭美琴：向世界擴張是「加值台灣」

副總統蕭美琴。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕副總統蕭美琴今天（21日）表示，全球產業正面臨劇烈波動，包括關稅挑戰與供應鏈重組等不確定因素，雖充滿挑戰，但同時也孕育新機會。她強調，台灣企業在逆境中展現創新與成長力道，正以堅定步伐邁向世界。

國家品牌玉山獎頒獎典禮21日晚間舉行，蕭美琴致詞提到，「玉山」不只是台灣最高峰，更象徵堅毅、勇氣與永不放棄的精神。每一座玉山獎，都代表對這份精神與創新能量的肯定，也體現企業在品牌經營上的努力與突破。

請繼續往下閱讀...

她提到，經營品牌並非易事，每天都有挑戰，但台灣業者以行動向世界證明，台灣不僅是製造基地，更是專業且充滿人情溫度的地方。以半導體產業為例，今日的領先地位，來自數十年技術與人才深耕的成果，形成完整且強韌的生態系。

蕭副總統進一步表示，在國際競爭加劇的情勢下，台灣必須「立足本土、放眼全球」，積極在快速變化的市場中爭取機會，並與美國、德國、日本等理念相近國家攜手合作，共同推動全球經濟繁榮。

她指出，不只台積電，許多半導體供應鏈企業也與國際夥伴建立雙贏合作關係，在地緣風險下展現更高韌性，「加值台灣、強化台灣」是政府與企業共同的方向。

蕭美琴勉勵企業，如同玉山獎得主一樣，在台灣扎根愈深，向世界開枝散葉、開花結果的基礎就越強。她表示，政府將持續成為產業最強後盾，推動AI新十大建設及台商回流政策，協助產業升級與創新，讓「台灣品牌」在全球發光發熱，「不只是站上玉山，更要走向世界的高峰」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法