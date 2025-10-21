69歲退休老師月領4.4萬養老 卻因「1心態」慘燒光一生積蓄

日媒以真實案例提醒退休族，過去的金錢觀念與自尊心，可能在老年時毀掉整個家庭的財務。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕那些在工作期間收入很高的人，過去的金錢觀念與自尊心，可能在老年時毀掉整個家庭的財務。日本一名69歲退休老師每月領約22萬日圓（約新台幣4.4萬元）的退休金，比其他退休教師還高。他曾是學生眼中的成功教師，衣著得體、談吐穩重，彷彿過著人人稱羨的退休生活。然而，近日的一次同學會，讓這位昔日教師面對了難以忽視的退休財務現實，那份撐起尊嚴的「虛榮心」，正一點一滴掏空他的退休人生。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，69歲的布川修（化名）過去在東京的一所私立高中教書約40年，現已退休近10年。他的退休金每月約22萬日圓，比其他一般公務員的14萬日圓（約新台幣2.8萬元）還高，他算是幸運的。過去工作時，他的收入也不錯，能養活妻子與兩個孩子，雖然生活並不奢華，但日常並無困難。

然而，前不久，他接到一位長期保持聯繫的學生播來電話「老師，好久不見！我們這屆要辦同學會，希望您也能來。」學生們畢業已經20年，現在接近40歲，其中不乏成為醫生、律師或企業家的成功人士。這是令人高興的消息，但同時，也讓布川感到一絲不安。

他心想「雖然我退休了，但我永遠是他們的老師。不能讓他們看到丟臉的樣子。」出於多年累積的自尊，他決定承擔同學會的全部費用，並訂了有包廂的稍微高檔日式餐廳。學生雖然有些不好意思，但也非常高興地說「老師，真是您啊！謝謝！」

當天，他穿上剪裁良好的外套，與過去教書時無異，融入學生的圈子。當被問到「老師退休後做什麼？」時，他回答「嗯，退休後就和妻子一起旅行，打打高爾夫，過著悠閒的生活。」然而，實際上，他一年只去近郊旅遊一次，高爾夫也只是出於邀約禮貌。儘管如此，學生們羨慕的目光仍讓他忍不住多談生活點滴。

同學會總花費約30萬日圓（約新台幣6萬元），布川雖心中大受震撼，仍如約支付。他坦言「無謂的虛榮心讓我花掉本該留作退休的錢。」他明知這只是無謂的虛榮，但退休後仍無法擺脫這種行為，並且已經影響到他的退休生活。

他說「同學會後，我冷靜下來，查看銀行帳戶餘額。再次意識到自己的處境，忍不住顫抖。」過去用於房貸、房屋翻修的退休金已消耗大半，長期累積的存款也不斷減少。妻子為了生活仍在兼職，卻因年齡漸長希望辭職。布川感嘆「如果能丟掉那些奇怪的虛榮心就好了。」

報導指出，像布川這樣，過去收入不錯，但退休後仍存款不足的情況並不罕見。高收入不等於足夠資產，高收入者若陷入「收入與支出相同」的生活結構，資產累積仍不穩定。專家建議，應先將收支視覺化，重新審視家庭財務狀況，減少浪費，才有助於財務健康。

