不是新馬泰 東南亞這兩個國家「簽證政策最開放」排名全球第1、2位

〔財經頻道／綜合報導〕在2025年亨利開放指數（Henley Openness Index）中，東帝汶和柬埔寨是僅有的兩個名列前茅的東南亞國家，這兩個國家向數百個國家和地區的公民提供免簽證入境優惠。

根據本月發布的邊境開放指數，包括東帝汶在內的11個國家在邊境開放度方面排名第一，該指數根據全球199個國家和地區允許免簽入境的國籍數量進行衡量。東帝汶是唯一一個位居榜首的東南亞國家，它為198個國家和地區的公民提供簽證豁免。

柬埔寨與多明尼加、幾內亞比索、馬爾地夫和馬達加斯加並列第二，為197個國家和地區的公民提供簽證豁免。

新加坡排名第15、馬來西亞排名14、泰國則位居35名。

儘管東帝汶和柬埔寨在旅遊開放度方面排名很高，但在全球最強大的護照排名中卻排名較低。東帝汶擁有全球第56位最強大的護照，允許其公民免簽證前往227個目的地中的94個。柬埔寨護照排名第92位，僅可免簽證前往50個目的地。

