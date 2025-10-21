自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不是新馬泰 東南亞這兩個國家「簽證政策最開放」排名全球第1、2位

2025/10/21 19:41

在2025年亨利開放指數（Henley Openness Index）中，東帝汶和柬埔寨是僅有的兩個名列前茅的東南亞國家。（歐新社）在2025年亨利開放指數（Henley Openness Index）中，東帝汶和柬埔寨是僅有的兩個名列前茅的東南亞國家。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在2025年亨利開放指數（Henley Openness Index）中，東帝汶和柬埔寨是僅有的兩個名列前茅的東南亞國家，這兩個國家向數百個國家和地區的公民提供免簽證入境優惠。

根據本月發布的邊境開放指數，包括東帝汶在內的11個國家在邊境開放度方面排名第一，該指數根據全球199個國家和地區允許免簽入境的國籍數量進行衡量。東帝汶是唯一一個位居榜首的東南亞國家，它為198個國家和地區的公民提供簽證豁免。

柬埔寨與多明尼加、幾內亞比索、馬爾地夫和馬達加斯加並列第二，為197個國家和地區的公民提供簽證豁免。

新加坡排名第15、馬來西亞排名14、泰國則位居35名。

儘管東帝汶和柬埔寨在旅遊開放度方面排名很高，但在全球最強大的護照排名中卻排名較低。東帝汶擁有全球第56位最強大的護照，允許其公民免簽證前往227個目的地中的94個。柬埔寨護照排名第92位，僅可免簽證前往50個目的地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財