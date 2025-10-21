中華電信孵AI小金雞 AI創新子公司中華創智今成立

中華電信AI創新子公司中華創智今成立。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今日舉行 「中華創智國際股份有限公司（InventAI）」成立記者會，正式宣布其長期內部育成的 AI 創新團隊獨立成為子公司。中華電信研究院長、中華創智董事長蘇添財說，中華創智的成立，象徵中華電信在 AI 領域的深耕成果進入新階段，也標誌著台灣企業邁向AI 驅動的數據經濟新時代，目標要三年內轉虧為盈，跨足海外。

今日成立記者會包括國發會副主委詹方冠、中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜、董事簡立峰等共同出席。

中華創智資本額12億元，中華電信100%持股，中華創智是中華電信研究院內部育成的首家子公司，也是中華電信繼中華精測、中華立鼎、中華資安之後再分割獨立出的子公司。據指出，中華創智目前已有15家企業客戶，以金融業為主，包括南山人壽、兆豐銀行、富邦金、華南銀行等。

中華電信董事長簡志誠指出，中華電信為迎接AI產業的發展，今年初特別宣示「以AI啟動未來」的大戰略，包括積極打造「海地星空」具備韌性的寬頻網路、建置AI算力服務以及發展生成式AI創新應用等AI-Ready基礎設施。同時推動內部育成創業、外部投資併購，期許成為台灣AI產業的「賦能者」與「協創者」，推動台灣產業轉型升級。

簡志誠說，創智是中華電信在實踐「以AI啟動未來」的眾多成果之一，繼中華精測、中華立鼎、中華資安等Spin-off衍生子公司之後，再一次激勵員工內部育成創業的成功案例。

林榮賜說，中華創智國際公司專注AI數位轉型應用，賦能企業導入AI平台，目前已獲得超過15家以上的企業客戶採用，提供百工百業在導入從AI平台建置到應用落地的整體解決方案，協助台灣企業AI轉型，未來商機可期。

蘇添財說，中華創智國際目前已推出 DeepFlow 智慧分析與 DeepVoice 客戶心聲分析等兩大平台服務，客戶涵蓋電信、金融、製造、交通、醫療以及政府部門等業務實績。展望未來，將以「AI 平台 × 行業應用 × 生態夥伴」為核心策略，深化金融、電信與公部門等垂直領域應用，並積極拓展海外市場，推動台灣 AI 解決方案走向國際，攜手策略夥伴，共創台灣AI大未來。

