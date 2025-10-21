落實金融友善公平待客精神 兆豐銀行獲公平待客前25％

落實金融友善公平待客精神，兆豐銀行登公平待客前25%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀行長期推動公平待客與金融友善服務，致力打造以客為本的服務文化，獲金管會114年度「金融服務業公平待客原則評核」銀行業排名前25%，期許讓金融服務成為促進社會包容與信任的力量，發揮正面影響，引領永續發展。

兆豐銀行指出，為建立全行公平待客文化，設立「關懷暨公平待客委員會」，由總經理擔任會議召集人，定期檢視公平待客、金融友善或重大客訴爭議，確保所有客戶申訴案件均可在維護客戶權益前提下妥善處理，落實公平待客原則。針對客戶提出的意見，客服中心如實反映至權責單位，評估有無調整或優化機會，並每月抽查客戶服務音檔，確保服務完整度。

此外，兆豐銀行訂定《消費者申訴及客戶反映案件管理須知》，明訂處理消費者申訴及客戶反映案件的考評管理，自112年起，總處相關業務主政部門績效考評KPI新增「公平待客評鑑情形」考核指標，也積極打造友善金融環境，是首家於全分行加入失智友善組織的公股銀行，也率先於分行設置「樂智友善服務區」，提供疑似失智、高齡長者及身心障礙客戶洽談業務專屬服務區域，目前已在國內108家分行ATM增設無障礙語音功能，也是首家加裝感應報讀設備的公股銀行，此外，為方便輪椅使用者操作各項功能，於ATM加裝第二輔助螢幕，大幅提升身障客戶的交易便利性。

