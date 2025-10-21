華邦電8、9月累計獲利18.91億元 每股稅後盈餘0.42元

華邦電董事長焦佑鈞。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 今公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，9月稅後淨利達11.69億元，年增317.29%，每股稅後盈餘0.26 元，加上8月已公告稅後淨利7.22億元、每股稅後盈餘0.16元，累計兩個月稅後淨利達18.91億元、每股稅後盈餘0.42元。

隨著A I帶動記憶體業結構改變，第三季DDR4漲價缺貨，NOR快閃記憶體價格也漲，業界近期傳出華邦電第三季獲利可觀，可望帶動全年轉虧為盈；華邦電上半年稅後虧損24億元，若7月獲利6億元上下，可望弭平上半年虧損，並轉虧為盈。

華邦電上週表示，自7月起，市場景氣明顯回溫，客戶訂單湧現，不僅原有客戶拉貨積極，過去難以打入的大客戶也主動上門洽談合作，甚至開出多年期長約，這種情況在過去2、3年幾乎未曾出現，顯示記憶體市場已走出低市況。預期第四季到明年都看起來會不錯。

華邦電指出，這波轉折主要來自DRAM市場結構性改變，因全球三大DRAM製造商陸續轉進12奈米以下製程節點，但因先進製程無法生產DDR4，大廠一旦轉入12奈米以下製程，就幾乎「回不來」生產DDR4市場，使得DDR4供應量驟減。目前全球能穩定供應DDR4的廠商，僅剩華邦電與南亞科兩家廠商，隨著市場供給吃緊，DDR4需求強勁，短期供需難以平衡，價格維持高檔，一些應用短期仍會以DDR4為主流。

因應DDR4的市場缺口，華邦電有計劃擴產，目前設備交期約9至12個月，較先前15個月明顯改善，若順利進行，明年下半年可望擴增產能。除了DRAM產品外，華邦電在NOR Flash市場同樣受惠需求成長，第三季出貨明顯上升，加上市場儲存容量提升，從256MB升至512MB，用量倍增，第三季也已出現漲價，第四季仍有再漲空間。

展望後市，華邦電預期第四季至明年第一季營收將持續成長，獲利也可望改善，以市場需求延續來看，DDR4與NOR Flash供應維持緊縮。

