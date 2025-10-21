東方風能11月中轉上市 今年挑戰百億元營收

東方風能董事長陳柏霖（右2）與經營團隊。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕離岸風電海事工程廠商東方風能（7786） 預計11月中旬由興櫃轉上市，公司持續擴大船隊規模，目前正興建4艘新船，合計持有與營運船舶將達18艘，總船隊造價超過新台幣190億元，預期新船陸續啟用後，2027年營收、獲利會爆發向上成長，今年營收可望挑戰百億元，目前在手訂單能見度已達2040年後、金額規模達200億元。

東方風能董事長陳柏霖指出，公司主要有離岸風電、海底電纜、海事運維與油氣田等四大業務，其中離岸風電與海事運維約占7成、海纜鋪設則是2到3成；以往是船舶租賃並提供營運服務，未來會以海事工程統包、專案管理為主。

東方風能今年初已與挪威海洋服務承包商Deep Ocean AS 簽署合約，東方海威明年將到歐洲執行離岸風電產業項目，也計劃支援油氣田等業務，陳柏霖表示，東方風能並非打價格戰取勝，因有合作的歐洲開發商推薦，順利切入海事工程已成熟的歐洲市場，背後意義深遠。

目前東方風能持續擴大船隊規模，持有與營運18艘人員運輸船、拖船、探勘船船舶、重件駁船、海纜安裝船等，包含建造中4艘新船，預計2026年、2027年陸續交船，且其中有三艘已取得台灣風場運維合約，訂單能見度已達2042年。

陳柏霖指出，船隊規模還會持續擴大，希望到2028年底大型船舶再增加四艘，總營運船舶超過20艘，其中，有10艘是大型船舶，總船隊造價將超過300億元。

無懼目前國內外離岸風電雜音，陳柏霖表示，全球風場能量雖有下修，但影響不大，除台灣以外，亞太地區日本、韓國、澳洲等都有接觸，另外，東方風能也跨入海纜鋪設，特別是AI崛起，雖資料中心尚未確定地點，但一定需要電力、通信海纜，東方先前已取得「台澎金馬第四海纜建設工程」，是首家由台灣本土得標統包的公司，標案總金額高達新台幣 25.8億元。

另外，東方風能也跨入運維領域，今年完成對安捷航空投資，在風電運維導入「海空聯合體系」，是台灣首支自營離岸風電直升機隊。

東方風能目前已接最長的訂單是離岸風電運維，能見度已達2042年，整體在手訂單規模160億元到200億元。今年前3季合併營收已達84億元，法人估計，今年有機會全年挑戰近百億元，上半年獲利7.5億元，前3季也逼近15億元，而第三季為趕工季節，通常下半年優於上半年，預估今年營收、獲利有望再創新高。

