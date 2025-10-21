9月外銷訂單702.2億元年增3成 全年接單額刷新高「機率高」

經濟部今公布9月外銷訂單表現。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（21日）公布9月外銷訂單702.2億美元，創歷年單月新高，月增17%，年增30.5%，寫連續8個月正成長；今年前3季接單金額為5243.7億美元，年增22.3%，也就是說，今年剩下的3個月只要每月平均接單額達到499.1億美元，就能超越2021年的歷史最高紀錄。

9月接單表現大幅優於上月原先預估，統計處長黃偉傑說明，主因仍是AI（人工智慧）、高效能運算及雲端產業等需求強勁暢旺，「整體上目前國際經濟動能在AI浪潮，我們是這波浪潮上的主要製造與供應者」，雖市場傳出AI泡沫化的雜音，目前評估機率不是很高，展望第四季可望受AI商機挹注，加上進入歐美年終銷售旺季，全年接單正成長態勢不變。

今年全年外銷訂單接單額能否創歷史新高？黃偉傑指出，歷史最高紀錄是2021年的6741億美元，今年前3季接單額已達5243.7億美元，因此第四季接單額只要超過1497億美元，今年全年就能刷新歷史新高紀錄，「機率很高」，但有一個較大變數是232條款調查。

按貨品別觀察，兩大接單主力電子產品、資訊通信產品9月接單額雙創歷史新高，分別年增45.9%、年增 33.1%；光學器材因光學檢測及量測設備、背光模組及光學鏡頭接單成長，年增11.2%。

傳產方面，黃偉傑指出，傳產接單表現就受到對等關稅、中國產能外溢效應所壓抑，基本金屬外銷訂單年減6.3%、塑橡膠製品年減10%，但機械產品因半導體設備及自動化設備訂單增加，年增11.4%，化學品則因藥品及石化產品接單成長，年增1.4%。

9月外銷訂單海外生產比52.1%，較上年同月微幅上升0.5個百分點，黃偉傑說明，主因是季節性因素所導致跳高的情況，進入9月就是消費性電子產品組裝潮，較大比重是在海外，因此海外生產比就會呈現月增，此外，伺服器供應鏈中的部分散熱貨品，較大訂單來自海外生產。

黃偉傑補充，海外生產比在月與月之間會有季節性因素所導致的波動，趨勢要放長至數個月再與同期比較會更為精準，今年前9月海外生產比46.5%，是2008年以來同期新低。

統計處預估，10月接單金額落在686至706億美元，年增23.7%至27.3%。

