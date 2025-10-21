防冒名！EZ WAY簡訊認證註冊 10/28起須以實體健保卡插卡

財政部關務署表示，自10月28日起，易利委 （EZ WAY）APP將以實體健保卡驗證方式，強化註冊帳號身分驗證程序。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，為強化進口快遞貨物實名認證安全性，自10月28日起，關貿網路實名認證（易利委 EZ WAY）APP註冊，使用「簡訊認證（健保卡號）」的新註冊者，均須改以實體健保卡插卡方式進行身分驗證，現有用戶不受影響。根據海關統計，目前EZ WAY註冊人數685.5萬人，其中202.6萬人使用「簡訊註冊」、約占29.5%。

關務署說明，EZ WAY 可選擇採用「電信認證」、「簡訊認證（健保卡號）」或「簡訊認證（晶片居留證）」3種方式註冊，其中「簡訊認證（健保卡號）」僅須上傳姓名、身分證正反面照片及健保卡號，因驗證強度尚有不足，仍有發生個資遭冒用註冊的風險。為確保EZ Way 註冊身分真實性，防杜冒用他人名義進口貨物，自10月28日起，凡使用「簡訊認證（健保卡號）」的新註冊者，均須改以實體健保卡插卡方式進行身分驗證，待通過相關資料驗證後才可使用APP。

關務署說明，國人持有本人名下國內電信業者月租型行動數據門號，仍可採用「電信認證」方式註冊，外籍人士則可按「簡訊認證（晶片居留證）」方式辦理，上述2種註冊程序未有變更，均維持免插卡註冊；若民眾無法採用上述2種註冊方式，則在EZ WAY 填寫資料、上傳身分證正反面照片及簡訊驗證碼後，另須準備實體健保卡、電腦及讀卡機，利用關務署「關港貿單一窗口」網站（路徑：通關服務／免證申辦服務（簡易申辦）／一般進口／實名認證平台健保卡驗證）完成插卡驗證，待系統核對資料相符後，即可完成EZ WAY帳號註冊。

關務署表示，透過實體健保卡驗證可有效防杜個資遭偽冒，保障民眾權益，強化線上報關委任服務之安全性。此次新簡訊認證措施適用於新註冊、日後變更資料（如手機號碼、姓名或身分證統一編號）或須重新驗證者，現行已完成註冊者，權益原則不受影響，可繼續使用。若操作上有任何疑問，可洽EZ WAY客服專線（02－7735－2812）詢問。關務署也呼籲，為維護自身權益與個人資料安全，請勿將個人註冊資料、證件或手機門號出借他人使用，以免遭不肖人士濫用，產生違法進口等行政或刑事責任。

