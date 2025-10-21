永豐投信四檔ETF同步除息 配息時程公布

永豐投信發布4檔股債ETF最新配息公告，10月22日為最後買進日，均在10月23日進行除息，並在11月20日發放配息。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐投信發布4檔股債ETF最新配息公告，分別為006204永豐臺灣加權、00888永豐台灣ESG、00907永豐優息存股、00958B永豐ESG銀行債15+，其中，10月22日為最後買進日，均在10月23日進行除息，並在11月20日發放配息。投信法人表示，在通膨壓力趨緩、央行暫無急迫降息的環境下，台灣景氣維持穩健，相關族群獲利動能延續。

台股今（21日）早盤指數突破2萬7900點關卡、最高觸27969點，收盤為27752點，再創歷史新高。

永豐投信表示，台股企業受惠AI浪潮，法人預估2025年整體獲利有望維持雙位數成長，電子產業表現尤為突出。AI伺服器、先進製程與高速連接等需求持續擴張，推動產業鏈穩健發展，投資人可聚焦具競爭優勢的企業掌握成長契機。00907兼具收益穩定與風險平衡，在AI熱潮與高息族群並存的格局下，提供投資人長期配置的優質選擇，值得持續關注。

其次，00888永豐台灣ESG ETF結合AI與ESG雙主題，精選具科技創新與永續實力的企業，可展現強勁成長潛力，是2025年台股市場中，不可或缺的台股ETF明星商品。

此外，債券方面，隨著市場預期聯準會將於2025年第四季至2026年底啟動多達六碼的降息操作，債券市場已悄然進入價格甜蜜期。永豐投信表示，00958B永豐ESG銀行債15+ ETF聚焦全球投資等級銀行債，其成分債券發行機構多為大型金融機構，擁有穩健信用評等，違約風險相對較低。該ETF專注於15年以上長天期債券，在降息環境下具備高度價格彈性，能有效放大資本利得潛力。

永豐投信建議，面對市場風向轉變，投資人應善用股債雙重優勢，打造收益與資本增值兼具的投資組合。

