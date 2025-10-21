台中國際會展中心首展五金工具展3天 一加二期可達5千攤位

台中國際會展中心二十一日起試營運三天。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際會展中心今（21）日至23日試營運，「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」率先登場，共有近400家廠商、800個攤位參展， 市長盧秀燕表示，會展中心耗資89億、可容納約2,360個標準攤位；未來還有二期， 由經濟部跟台中市合資，中央要出資60.31億元，台中市負責興建，一旦完工兩館的總攤位近5000攤，屆時台中國際會展中心將成為全台最大的展覽館。

台灣手工具工業同業公會在台中國際會展中心舉辦「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，總統賴清德、中市長盧秀燕、外貿協會董事長黃志芳、台灣手工具工業同業公會理事長謝武志等出席此一盛會。

中市長盧秀燕表示，台中國際會展中心將是全國最大的展場。（記者蘇金鳳攝）

市長盧秀燕表示，她上任很多產業界都表示，台中市等20年都未有大型會展中心，因此著手興建，分兩期，一期由市府自地自建，總預算自原先58億元追加至89億元，由市府自籌，展現市包含展覽館與會議中心兩棟建物，全部開幕後，可容納約2,360個標準攤位，成為中台灣最具規模的展覽場域，而為推動綠能及永續發展，該中心五樓設置約5,000片太陽能光電板，每年可發電約250萬度。

盧秀燕並表示，未來將與經濟部共同投資興建二期工程，基地面積達3.58公頃，由市府負責興建、貿協營運。待二期完工後，兩館總攤位數將近5,000個，屆時台中國際會展中心將成為全台最大的展覽館。

外貿協會董事長黃志芳表示，在還沒有正式營運的情況之下，明年度已經接獲了51檔次的展覽，可看出中部地區的產業能量商業能量有多麼的強大。

台中國際會展中心二十一日起試營運三天。（記者廖耀東攝）

