中國稀土帝國崛起秘辛曝！昔日霸主美國竟因「1家企業」種下敗因

〔財經頻道／綜合報導〕美中近期因為北京對稀土實施全面管制，再次引發貿易摩擦，再次凸顯中國對稀土這個對全球經濟至關重要的行業的掌控力。《華爾街日報》報導指出，過去美國在1991年還是全球最大的稀土供應國，轉折在1995年，中國企業獲美國政府批准收購通用汽車旗下「Magnequench稀土磁鐵業務」，為美國昔日稀土霸主地位埋下敗因。

《華爾街日報》報導指出，中國的主導地位是歷經幾十年形成的。1990年代以來，中國一直在採用強勢手段鞏固並保持對稀土礦物的掌控權。稀土是製造汽車、風力渦輪機、戰鬥機和其他產品所需磁體的關鍵材料。

中國政府為國內龍頭企業提供資金支持，鼓勵它們搶購海外稀土資產，並通過立法阻止外資公司收購中國稀土礦。最終，中國將國內稀土產業數以百計的企業整合為少數幾家巨頭，從而在價格上擁有了更大的主導權。

幾年前，當美國試圖重振本土稀土產業時，中國向市場投放大量稀土，導致西方稀土廠商陷入困境。由於中國產量飆升導致稀土價格下跌，西方稀土公司估值下滑，被迫放慢了擴張步伐，有的甚至把礦山賣給了中國買家。

目前中國生產的精煉稀土已佔到全球供應量的90%左右，這種步步為營地控制整個稀土行業的手段，反映出中國利用國家對經濟的掌控力實現其目標的能力，這些目標往往是決策更為反覆無常的美國所難以達成的。這也意味著美國重振本土稀土產業的最新行動可能難以為繼。

回顧過去，美國在1991年還是全球最大的稀土供應國，這得益於加州一個名為Mountain Pass的大型礦場。但中國也坐擁豐富的稀土資源，長期戰略日漸清晰。

轉折在1995年，一批與中國政府有關係的公司，在美國政府批准下收購了通用汽車（General Motors）所創辦名為「Magnequench」的稀土材料和磁鐵業務，在接下來的幾年裡，這些新東家關閉了該公司在美國的所有稀土工廠，並將設備運回中國。一些頂級美國工程師也獲得去中國幫助建設新工廠的機會。

到2005年，美國稀土產業已幾乎徹底摧毀。美國幾乎所有加工稀土並生產磁鐵的工廠都關閉了，而中國的稀土產量約佔到世界稀土產量的97%，在全球形成壟斷。從2005年前後開始，中國政府收緊政策，進一步對稀土徵收出口稅，導致西方磁鐵製造商生產成本上升，美國汽車業不得不依賴中國生產的廉價稀土磁鐵。

