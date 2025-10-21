「寡婦製造者」成為世界最賺的搖錢樹 歸功日債暴跌

彭博計算，日本公債今年的總報酬率（不包括匯率波動）已下跌逾4%，成為全球政府公債市場迄今表現最差的債券。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，幾十年以來，全球債券基金一直被日本稱為「寡婦製造者」（widow-maker）的交易，投資人並屢屢遭受損失。但現在隨著日本債券市場下跌，「寡婦製造者」交易卻成為世界熱門賺錢的方法。

這個投資策略的想法很簡單：借入並出售日本政府債券，預期價格下跌，然後再買回，賺取差價。這種策略因在日本長期實施超寬鬆貨幣政策期間，讓債券投資人損失慘重而得名。如今，它已成為全球債券市場上最賺錢的押注之一。

根據彭博計算，日本公債今年的總報酬率（不包括匯率波動）已下跌逾4%，成為全球政府公債市場迄今表現最差的債券。市場一直受到反覆無常的升息押注，以及對日本下一任首相高市早苗將推出刺激性支出政策、從而推高長期收益率的擔憂的困擾。

Jupiter Asset Management基金經理Mark Nash在談及做空債券時表示，「別再想美國國債或英國政府債券了，最乾淨的策略之一就是賣出日本國債」。 相對於其他市場而言，「寡婦製造者」交易一直是最賺錢的交易之一。

日本30年期公債殖利率本月創下歷史新高。標普指數衡量的與這些債券掛鉤的期貨價格今年已下跌約2%。拋售行為愈演愈烈，以至於高盛集團將日本列為全球債券市場「利空衝擊的淨輸出國」。

這種交易背後有幾個關鍵原因。過去3年，日本的核心通膨率幾乎一直高於央行2%的目標。儘管去年開始一系列升息，但利率在全球範圍內仍處於極低水準。此外，市場對財政政策的普遍擔憂也加劇了這種交易，今年以來，財政政策的擔憂給從紐約到倫敦的債券市場帶來了壓力。

