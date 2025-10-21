工商協進會攜手原鄉會 共同耕耘原鄉碳匯

工商協進會、台灣原住民族鄉鎮市長總會簽訂MOU，共推「原鄉碳匯ESG公益平台」。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球持續推動淨零減碳，台灣目標2050年淨零碳排，公正轉型、生態保育持續受關注。今日工商協進會、台灣原住民族鄉鎮市長總會簽訂MOU，將合作共同推動「原鄉碳匯ESG公益平台」。工商協進會理事長吳東亮指出，此次合作希望能讓原鄉青年貼近土地，也讓企業強化在地行動，讓原鄉自然資產獲得正確評價與社會關注。

今日工商協進會、台灣原住民族鄉鎮市長總會共同舉辦「走進部落，看見 ESG：企業參與原鄉碳匯」論壇，探討企業如何透過實際作為推進永續。

吳東亮在致詞時指出，為實現淨零轉型，除能源轉型、企業轉型、產業轉型、生活轉型外，也需「社會轉型」，落實公正轉型。而台灣原住民、部落長期守護山林與河川，展現與自然共生的智慧，「原鄉碳匯」正是這份智慧在當代永續行動中的延伸，工商協進會此次合作也期望強化企業減碳與在地行動。

台灣原住民族鄉鎮市長總會理事長潘榮宗指出，為讓台灣企業創造減碳率、競爭力、永續力與影響力，並極大化企業ESG效益，才會與工商協進會共同推進「原鄉碳匯ESG公益平台」，期盼藉此讓工商界能走進部落，讓ESG成為永續發展的新動力與新契機；目前原鄉總會結合全國55個原住民鄉鎮，共同推動原鄉ESG供應平臺專案。

立法委員伍麗華則表示，原住民土地有9成以上是林地或農牧用地，受森林法、水保法、山坡地保育利用條例、野生動物法等法律限制，幾乎無法開發利用，對原住民反而是限制，也代表需要土地活化才能讓原鄉有生產力與生命力，在提高造林補助、每公頃的禁伐補償提升至6萬元後，已更能提升造林誘因。

伍麗華也說，目前也正推進原鄉經濟活化，讓原保地能成為可融資的擔保品；他指出，原鄉在碳權有價化的過程中不該被忽視，會努力將原住民族守護土地的智慧、貢獻融入自然碳匯方法學，去年集保結算所也與復興區原鄉部落的土地所有權人完成ESG公益平台的第一筆合作，是重要的一步。

