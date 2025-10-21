自由電子報
台積電目標價大幅提高 投行喊進「買入評級」持兩大理由

2025/10/21 18:41

台積電第3季營收高於預期區間上限。此外，儘管上一季存在受外匯影響導致業績下滑的擔憂，但其毛利率仍高達59.5%，表現強勁。（彭博）台積電第3季營收高於預期區間上限。此外，儘管上一季存在受外匯影響導致業績下滑的擔憂，但其毛利率仍高達59.5%，表現強勁。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電一直是備受關注的人工智慧股票之一。領先的獨立投資銀行和資產管理公司尼德漢姆（Needham & Company）維持對台積電 （TSM） 的買入評級，理由是利潤率強勁且AI前景上調。

10月16日，Needham分析師Charles Shi將台積電ADR目標價從270.00美元上調至360.00美元。同時維持「買進」評等。此次評級確認是基於台積電第3季強勁的業績。

台積電第3季營收高於預期區間上限。此外，儘管上一季存在受外匯影響導致業績下滑的擔憂，但其毛利率仍高達59.5%，表現強勁。該公司也預計第4季營收季減1%。這遠好於先前預期的10%的降幅，同時維持毛利率穩定在60%。

台積電管理層也將其2025年全年營收成長預期從預期的30%上調至35%，並將資本支出預期從380億至420億美元下調至400億至420億美元。

分析師指出，即使中國人工智慧市場仍然封閉，台積電的人工智慧前景也日益強勁。台積電在美國亞利桑那州的擴張正在加速，計劃收購更多土地，增加N2製程的部署，並初步利用Amkor Technology來封裝亞利桑那州生產的晶圓。

