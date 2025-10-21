韓媒：以購買力平價計算 台灣人均GDP比南韓高2萬美元

南韓央行21日引用國際貨幣基金（IMF）的數據顯示，以購買力平價（PPP）計算，台灣人均GDP（國內生產總值）比南韓高2萬美元。（歐新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《朝鮮日報》報導，南韓央行21日引用國際貨幣基金（IMF）的數據顯示，以購買力平價（PPP）計算，南韓人均GDP（國內生產總值）落後台灣逾2萬美元。

IMF上週公布「世界經濟展望」報告預測，今年南韓基於PPP的人均GDP將達6萬5080美元（新台幣199.7萬元），較去年增加3.5%。台灣基於PPP的人均GDP則為8萬5127美元（新台幣261.3萬元），比南韓高出2萬0047美元（新台幣61.5萬元）。

IMF每年2次估算以PPP為基礎的人均GDP，以比較各國的生活水準，基於PPP的人均GDP，是根據購買相同商品或服務的實際購買力計算所得出的數字，具有反映貨幣實際購買力的特性。

IMF預估，台灣今年的人均GDP預估為3萬7828美元（新台幣116萬元），超越南韓的3萬5962美元（新台幣110.4萬元），為2003年以來首見；但若以PPP計算的人均GDP，台灣已大幅超過南韓。

台灣實際生活水準獲得高評價，主要因為物價穩定。南韓消費者物價指數（CPI）約為2%，而截至9月底，8大外國投資機構預估，今年台灣的CPI平均為1.7%，國際排名第12，比南韓的第35高出23名。

另根據南韓央行及台灣主計總處所做出的預測，南韓今年人均GDP將落在3萬7430美元（新台幣114.9萬元），落後台灣的3萬8066美元（新台幣116.8萬元）。

