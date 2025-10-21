邁向高附加價值醫療產業，錸寶跨入醫療CDMO領域。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕錸寶科技（8104）今日正式宣布正式跨入醫療CDMO（Contract Development & Manufacturing Organization）委託開發與製造服務領域，攜手英國Adtec Healthcare與台灣施吉生技（SG Biomedical）合作打造低溫電漿醫療平台；並與國際級基因定序技術團隊，及麗寶生醫展開光學基因應用合作，宣示錸寶成功跨出生醫轉型的關鍵一步，從光電製造正式邁向高附加價值醫療產業，開啟企業成長的第二曲線。

錸寶指出，低溫電漿慢性傷口治療技術具備低溫、安全、無痛、無接觸且無副作用等臨床優勢，已通過歐盟 CE與台灣TFDA 雙重認證，並累積超過15年歐盟臨床實證與65篇國際醫學期刊佐證，為全球醫界公認的創新傷口治療方案。

錸寶以多年深耕的光電製造與精密製程管理為基礎，投入國際臨床驗證成熟的低溫電漿慢性傷口治療技術。錸寶指出，該技術由英國 Adtec Healthcare 與德國 Max Planck 研究院共同研發，由施吉生技（SG Biomedical）負責亞洲市場推廣與臨床導入。施吉生技2025年完成與Adtec最大股東基金的策略整合，現持有Adtec16.8%股權，雙方形成緊密的技術與資本聯盟，共同推動低溫電漿技術的全球應用與亞洲製造基地建置。

錸寶2025年透過策略投資施吉生技，成為其在醫療製造領域的核心夥伴。雙方攜手整合臨床需求、製造能量與國際市場，共同打造「亞洲低溫電漿醫療製造平台」，建立從技術開發、量產製造到臨床驗證的完整鏈結。目前整機設備由英國 Adtec Healthcare 生產，預計2026 年第二季將導入部分製程至錸寶生產體系，並於第四季啟動整機量產，也象徵錸寶正式跨入高附加價值醫療製造。

