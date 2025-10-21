想領更多年金？調整勞保平均投保薪資最佳時機在「這年紀」

年資與平均投保薪資是影響勞保年金給付的2大關鍵。若想退休後領得安心，建議勞工盡早規劃、穩健調薪。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A現年50歲，在職業工會加保，打算今年開始逐步調整平均投保薪資。但朋友建議他再等3到5年再調高，理由是「太早調會多繳保費」。勞工A疑問，朋友這樣的建議是對的嗎？

勞工A朋友的說法並非全錯，若勞工A能一直平安順利，直到65歲都持續加保，約在53或55歲調高薪資確實可行。然而，人生變數難料，若中途發生意外或健康問題，可能會影響整體退休規劃。

此外，隨著年紀愈大，勞保局審查的機率也會愈高，臨時調高薪資反而容易被查核。因此，若想穩健規劃，建議越早開始逐步提高投保薪資越好。

何時開始調高平均投保薪資？

看到這裡，可能不少人會疑惑那何時開始逐年調高投保薪資最好？若想穩健規劃，這裡會建議從45歲左右就開始逐步提高投保薪資。

相信有些人會質疑，提早調，不就多繳保費嗎？其實增加的保費幅度並不大，尤其對在公司加保勞保的勞工而言，個人僅需負擔20%的保費，其餘由公司與政府共同分攤。與未來可獲得的保障相比，這筆費用相對划算。

因此建議勞工，不要省那一點勞保費，能夠調高投保薪資就儘量調，因為這不僅影響未來的年金，也會讓其他給付（如失業、傷病、失能、死亡給付等）金額更有保障。

建議45歲調高投保薪資理由

1.審查風險低：越早調整投保薪資，越不容易引起勞保局查核。

2.給付金額高：若遇意外、傷病或失能等狀況，可用較高的薪資計算給付，保障更充足。

3.失業補助較多：中年後被資遣風險增加，若已調高薪資，失業給付金額也會更高。

4.突發狀況應急：若家庭需用大筆資金或罹患重症想申請一次給付，提前調高薪資，能請領更多金額。

5.因應制度改革：勞保年金可能改革，若哪天真的改革了，平均投保薪資採計年限從5年延長至10年、15年甚至20年，屆時再想調薪就來不及了。

總而言之，年資與平均投保薪資是影響勞保年金給付的2大關鍵。若想退休後領得安心，建議勞工盡早規劃、穩健調薪，別讓一點點保費成為影響未來保障的大問題。

