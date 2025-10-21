綠色投融資4兆6838億 已達2030年目標之78％

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華指出，2050年淨零排放，是我國明確且不變的永續發展目標。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今（21日）表示，我國積極推動金融資源支持產業低碳轉型，並設定目標2030年綠色投融資規模達新臺幣6兆元。根據統計，截至2025年8月底，綠色投融資規模合計達4兆6838億元，已經達2030年目標之78%，展現金融業支持低碳轉型的積極作為與強勁動能。

「2050年淨零排放，是我國明確且不變的永續發展目標」，金管會金融市場發展及創新處處長胡則華指出，將依據國際趨勢與國內產業需求，滾動檢討並精進相關配套措施，強化跨部會及跨產業協作，引導更多金融資源投入轉型關鍵領域邁向淨零排放與永續發展的國家目標。

為積極應對氣候變遷風險、達成2050年淨零排放的政策目標，金管會於2024年10月發布「綠色及轉型金融行動方案」，推動將滿一週年，金管會今日公布八大成果，並表示期望於2030年綠色投融資規模達新臺幣6兆元，積極推動金融資源支持產業低碳轉型。

首先，在資金面，截至2025年8月底，金融機構綠色授信餘額達新臺幣1兆9,602億元、永續績效連結授信1兆8525億元、國內永續發展債券累計發行277檔（金額達8121億元）、保險業投資綠能電廠金額達589億元，合計達4兆6838億元，已達2030年目標之78%，展現金融業支持低碳轉型的積極作為與強勁動能。

其次，金管會與相關部會於2024年12月31日共同公告第二版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」，為產業推動低碳轉型及金融機構辦理綠色與轉型投融資提供具體依循架構。為協助企業與金融業者理解指引內容與實務應用，金管會已辦理18場宣導說明會，並持續蒐集各界意見，滾動精進指引內容。

第三，在資料面，為協助金融機構評估氣候實體風險並強化風險分析能力，聯徵中心已建置「金融業氣候實體風險資訊整合平台」，於2025年4月進一步推出「J14工廠座落地氣候風險資訊」及GIS查詢服務，協助金融機構以地址檢索區域氣候風險值，提升分析精準度。另為協助金融業評估自然相關財務衝擊資訊的需求，該中心已協助建置「自然相關實體風險資料」專區，供金融業參考。

第四，在轉型風險部分，截至2025年9月底，證交所及櫃買中心已敦促1646家上市櫃公司揭露溫室氣體盤查結果，揭露率達88%，其中278家應揭露者皆已申報。銀行亦敦促企業客戶填報ESG問卷，提供溫室氣體範疇一與範疇二排放資訊，截至8月底，聯徵中心蒐集銀行申報已填答之企業共3946家。

第五，在揭露面，上市櫃公司今年均需申報永續報告書，又為簡化金融機構永續報告書編製作業、降低遵循成本，自2026年起，金融機構如為金控子公司或孫公司者，得併入金控公司永續報告書揭露。同時，金管會亦鼓勵金融業於報告書或相關文件揭露範疇三財務碳排放量時，說明所採方法學、資料庫及計算邊界，及可採去識別化或整體方式呈現協助客戶轉型金融與減碳成效，以提升資訊透明度與永續影響力。

第六，在培力面，永續金融證照自2024年第1季啟動，並陸續開辦「基礎能力」與「進階能力」課程。基礎能力測驗除每年定期辦理6場筆試外，自2025年7月起增設電腦應試方式，提升測驗便利性並促進證照普及。截至2025年9月底，已有3萬9757人通過基礎能力測驗，另有894人取得進階能力證照。

第七，在生態面上，永續金融先行者聯盟的六家金控公司所召集的「金融業淨零推動工作平台」，2025年帶領金融業參考國際倡議、數位化金融業碳排資訊申報作業、研析金融業淨零工作之優弱勢項目、精進氣候實體風險資訊整合平台、蒐集自然相關財務衝擊評估資料、訂定發布永續金融證照推廣指南、推廣我國綠色與轉型金融成果，及協助金融業與相關部會溝通，以支持產業淨零轉型。

第八，第二屆（2024年度）永續金融評鑑已於2024年底公布，涵蓋銀行、證券及保險業排名前25%優良機構；第三屆（2025年度）評鑑已於2025年5月啟動初評，預計2026年第1季公布結果，第四屆指標將於近期發布，且金管會已強化評鑑資訊平台資料整合、分析與檢索功能。

