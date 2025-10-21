永擎雙軌策略強化AI佈局 加速滲透全球伺服器市場

永擎董事長許隆倫看好集團未來營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）集團旗下華擎（3511）子公司、興櫃伺服器廠永擎（7711）今天指出，隨著生成式人工智慧（AI）帶動全球運算需求急速攀升，公司近年積極調整市場與客戶佈局，鎖定AI新創與雲端服務供應商為主要成長動能，藉由品牌與原廠委託設計（ODM）雙軌策略，以及海外在地化服務據點結合多地委外生產模式，建立具彈性的供應鏈結構，擴大在全球AI伺服器市場的滲透率。

永擎表示，公司早期以自有品牌主機板切入伺服器市場，藉由電子商務平台直接面對終端客戶，能即時掌握使用者回饋與市場趨勢。透過這種模式，公司得以在產品定義與研發初期快速反應，並將累積的經驗延伸至系統開發，形成自有品牌與客製化ODM並行的架構，讓公司在面對不同規模與應用需求的客戶時，能同時提供主機板、整機及系統解決方案。

在產品線方面，永擎AI伺服器以L10單機型為主力，少量供應L11等機櫃級系統。管理層指出，AI伺服器的客戶結構以新創與算力租賃業者為主，多屬第二級（Tier 2）與第三級（Tier 3）企業，現階段約九成仍採用氣冷設計。由於導入水冷需增加初期建置成本與機房改造，公司預期至2026年年中期以前，氣冷系統仍將維持七至八成的出貨比重，而水冷滲透將循序漸進。對於具備規模的第一級（Tier 1）客戶與雲端服務供應商（CSP），永擎也持續追蹤專案合作機會。

從區域佈局觀察，美洲市場現為永擎主要營收來源，出貨對象涵蓋前二十大科技公司、內容傳遞網路（CDN）與雲端服務商；歐洲則以雲端基礎設施及自動化硬體開發商為核心；亞太與中國市場則針對系統整合商（SI）與電子品牌大廠提供伺服器方案。為強化全球交付與售後能力，公司攜手集團能量，在美國加州與荷蘭設有倉儲與服務中心，支援當地物流與維修需求，並確保專案時效。

在製造與供應鏈上，永擎採全委外生產模式，合作據點涵蓋桃園、中國深圳與越南，形成多產地布局。雖然自有產線缺乏成本優勢，但長期配合的代工夥伴可維持品質穩定，且此架構在地緣政治與關稅環境變化下具有高度彈性，能即時調整出貨地點、分散風險。管理層指出，這種「輕資產（Asset-light）、高彈性」的營運結構，讓公司能更專注於產品開發與市場推進。

永擎強調，隨著AI伺服器架構從一般運算（General Computing）進入異質運算（Heterogeneous Computing）時代，中央處理器（CPU）與圖形處理器（GPU）、張量處理器（TPU）、神經網路處理器（NPU）乃至特定應用積體電路（ASIC）之間的協作需求日益明顯。公司將研發重點放在三大領域：專用硬體設計、強電與散熱技術，以及高速互聯方案（High-speed Interconnect），藉此滿足高功率與高密度運算場域的需求。

展望未來，永擎預期AI產業仍將維持高增長態勢，應用端需求以倍數擴張，公司將持續深化與AI新創、雲端供應商及邊緣運算（Edge Computing）業者的合作，同時強化全球服務與產能配置，並以多元化客戶組合與在地交付能力為核心策略，建立長期穩定的成長基礎。

