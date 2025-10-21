中華郵政轉型物流 今年快捷包裹營運量粗估成長逾10％

中華郵政公司今日宣佈啟用44輛電動三輪機車。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司今日宣佈啟用44輛電動三輪機車，明起將分配至台北、板橋、三重等3處郵局，半年後再視試辦成果推廣。由於國內函件營運量持續衰退，中華郵政自去年起積極轉型物流，今年國內包裹、快捷營運量預計可成長超過10%。

中華郵政董事長王國材指出，郵件量受到電子化影響日漸減少，加上電商與網路購物盛行，全世界郵局都面臨轉型課題，希望將郵務部門轉型為物流服務，而中華郵政的快捷包裹目前仰賴小貨車投遞，二輪機車也會提供協助，但載運量非常有限。

王國材說明，隨著信件投遞減少、包裹與快捷需求增加，未來包裹投遞的量可能越來越多，因此中華郵政今日起導入電動三輪機車，希望提供更大的承載空間，改善過去二輪機車協助投遞量不足的情況，因此中華郵政今日啟用44輛電動三輪機車，並將於明天分配至3處郵局試辦。

中華郵政公司郵務處處長柯清長則補充，近5年國內函件營運量持續下滑，營運量從18億減少至去年的約17億，國內包裹營運量在疫情期間配合國家防疫需求調度，出現成長趨勢，雖疫後略有下滑，但今年國內包裹營運量可望出現成長，國內快捷營運量也粗估可成長超過10%。

此外，為因應物流轉型，中華郵政也於桃園龜山地區建置了郵政物流園區，已經啟用，物流中心作為倉儲的物流之用，台北郵件中心則預計規劃從明年3月開始陸續遷入園區的郵件處理中心、5月可開始初步運作，並於明年8月前完成搬遷。

