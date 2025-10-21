外企助美國發展關鍵產業卻遭中國制裁 葛里爾：北京適可而止

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）警告，中國不要對協助美國發展關鍵產業的外國企業進行報復，並稱中國最近對全球私人企業的報復行動，是透過經濟脅迫來影響美國政治和控制全球供應鏈的廣泛模式。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）警告，中國不要對協助美國發展關鍵產業的外國企業進行報復，並稱中國最近對全球私人企業的報復行動，是透過經濟脅迫來影響美國政治和控制全球供應鏈的廣泛模式。

美國與南韓先前簽署貿易協議，其中包括南韓將協助美國發展造船業，反擊中國在全球造船業的主導地位，以讓「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）。中國上週對協助美國造船的南韓造船商韓華海洋公司（Hanwha Ocean）的5家美國子公司實施制裁，禁止中國個人或組織與韓華海洋的美國5家子公司進行交易，理由是這些公司涉及美國政府「相關調查行動」，因此構成安全風險。

葛里爾20日發布聲明指出：「中國最近在全球範圍內對私營企業採取的報復行動，是其更廣泛的經濟脅迫模式的一部分，目的是透過阻止外國公司投資美國造船業和其他關鍵產業，來影響美國政治和控制全球供應鏈。」

美國國務院17日也指出，中國針對韓華的行為是不負責任的，試圖干預1家私人企業的營運，並削弱美韓在振興美國造船業與製造業方面的合作，中國的行動是中國長期以來試圖脅迫南韓的最新例證。

葛里爾的警告是美中之間長期存在的海上爭端之最新案例。中國占全球造船業產量的一半以上，近年來一直試圖加強對南海的控制。 這場爭鬥對全球經濟造成影響，因為船舶負責運輸逾 80% 的國際貿易。

儘管美國擁有世界上最強大的海軍，但其造船能力相對有限。因此，川普政府試圖透過吸引全球第二大造船國南韓的投資來提振美國造船業。中國上週宣布對韓華海洋5家美國子公司的制裁，直接打擊了這項努力。

葛里爾指出：「（中國）恐嚇的企圖不會阻止美國重建其造船基地，以及對中國瞄準關鍵工業領域爭奪主導地位的行為做出適當回應。」

美中近來發生多起海上爭端。兩國都已對彼此的商船徵收港口費，該政策已於上週生效，美國也將對中國進口的基本港口設備徵收100%關稅，並其他貨物裝卸設備徵收150%關稅。美國總統川普還試圖盡量減少中國企業對包括巴拿馬運河週邊在內的全球關鍵港口的控制。

航運是美中貿易關係中幾個爭議點之一。北京當局近日宣布加強稀土出口管制措施，而美國則擴大了對中國晶片的限制，並揚言對中國加徵100%的關稅。

