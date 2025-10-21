晶片熱潮下台灣大勝韓國！韓媒曝「亞洲雙虎」截然不同成長路徑

半導體是台灣和韓國的生存之本，但兩國策略不同。韓國推動多產業平衡成長，台灣將晶片視為國家成長的關鍵驅動力和戰略保障（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒中央日報（korea joongang daily）以「亞洲雙虎故事：晶片熱潮下韓國和台灣為何面臨截然不同的成長路徑」為題報導指出，韓國和台灣這兩個曾被稱為「亞洲四小龍」的晶片驅動型經濟體，成長軌跡在人工智慧熱潮中呈現出顯著分化。台灣經濟成長率已大幅超前韓國，台灣人均國內生產毛額 （GDP）也將22年來首次超過韓國。

全球晶片需求預期的上升顯著提振台灣（全球最大晶片代工廠台積電的所在地）的經濟成長前景，而韓國兩大記憶體晶片製造商三星電子和SK海力士雖然表現強勁，但韓國的經濟成長預測仍低於1%。

請繼續往下閱讀...

亞洲開發銀行（ADB）在9月的報告中維持韓國今年經濟成長預期穩定在0.8%，與7月的預測一致。但該機構將台灣的經濟成長預期從先前的3.5%上調至5.1%，理由是晶片出口激增。

其他經濟指標也顯示，台韓的成長差距正在擴大。8月份台灣出口額首次超過韓國。國際貨幣基金組織 （IMF） 《世界經濟展望》預測，台灣人均國內生產毛額 （GDP）也將22年來首次超過韓國，從去年的第38位上升至今年的第35位，而韓國的人均GDP預計將從第34位跌至第37位。

國際貨幣基金組織預測，作為亞洲第四大經濟體的韓國今年的GDP將達到1.86兆美元，遠超過台灣的8843.9億美元。但是，如果韓國不能提高其成長率，這一差距可能會縮小。

西江大學經濟學教授許廷鉉（音譯）表示，「如果韓國經濟成長乏力而台灣表現強勁的局面在未來五年持續下去，那麼台灣經濟超越韓國只是時間問題」；「與台灣以晶片為中心的戰略相反，韓國必須確保包括汽車在內的其他主要產業與半導體一起實現強勁增長，以維持整體經濟發展勢頭。」

在人工智慧熱潮的推動下，全球對先進晶片的需求飆升，推高主要晶片製造商的銷售額和估值。三星電子第3季營業利潤創3年新高，年增32%，至86億美元，而台積電公佈7-9月當季利潤創歷史新高，淨利148億美元，較去年同期成長39.1%。

但需求激增並未像台灣那樣轉化為韓國更廣泛的經濟動力。部分原因是韓國經濟受到更廣泛出口產業的支撐，而由於美國關稅，預計其中許多產業的成長將放緩。去年，半導體佔韓國出口總額的20.6%，其次是汽車，佔13.9%，鋼鐵佔3.9%。

另一方面，台積電出口占同年台灣總出口的34.7%，高於韓國前兩大出口產品的總和。亞洲開發銀行在9月的報告中表示， 在韓國，美國關稅上調導致出口疲軟，加上政治不確定性導致投資減少，導致2025年上半年的成長率從 2024年同期的2.8%降至0.3%。

半導體是台灣和韓國的生存之本，但兩國策略不同。韓國推動多產業平衡成長，台灣將晶片視為國家成長的關鍵驅動力和戰略保障，尤其是考慮到美國承諾保護台灣免受中國侵害。

去年，台灣將科技創新公司研發支出的稅收抵免擴大到 25%，而韓國2月將企業集團半導體設施投資的稅收抵免從15%提高到20%，將中小企業的稅收抵免從25%提高到30%。台灣還撥款90億美元用於台灣晶片產業創新計劃，該計劃將持續到2033年，重點是創新和人才孵化。

即使在危機時期，台灣對半導體產業的這種堅定承諾也顯而易見。在2021年嚴重乾旱期間，台灣政府出動飛機並使用化學藥劑在水庫上播撒雲層，以免晶片生產停止，因為晶片生產嚴重依賴穩定的水源供應。

由於全球經濟的不確定性，韓國整體經濟成長疲軟的局面預計將持續到今年下半年。根據NICE投資者服務公司10月的分析，如果美國維持目前對韓國出口25%的關稅稅率，而日本和歐盟的稅率較低，為15%，那麼韓國最大的汽車製造商現代汽車每年可能要繳納8.4兆韓元的美國關稅，這將是全球汽車製造商中負擔最重的。

由於歐盟計畫對進口鋼鐵採取更嚴格的關稅措施，韓國的鋼鐵出口也面臨擔憂。根據該提議，歐盟將把免稅鋼鐵進口配額削減近一半，同時將配額外關稅翻一番至50%。

根據韓國貿易、產業和資源部的數據，今年截至9月，韓國出口額年增2.2%，達到5197億美元。這一成長主要由晶片出口和汽車出口兩大類驅動，晶片出口成長16.8%，汽車出口成長2.2%。但鋼鐵出口下降6.6%，石油產品出口暴跌13.3%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法