美聯社：通彭、工資、人口結構等難題 「早苗經濟學」困難重重

〔編譯孫宇青／綜合報導〕高市早苗順利當選日本首位女首相，連連激勵日股創新高。《美聯社》21日就「早苗經濟學」（Sanaeconomics）和日本經濟前景提出分析，指通膨和工資、人口結構、是否隨「安倍晉三路線」等，都是主要擔憂。

《美聯社》指出，日本消費者物價指數漲幅已超過日本央行設定的2.5％至3％的目標區間。因此，日本央行正逐步升高利率，使其脫離長期處於接近或低於零的水準。此外，日本薪資水準仍接近30年前，直到2024年才首次超過1997年的平均值。與此同時，低利率導致日圓兌美元匯率疲軟，由於日本消費品大部分依賴進口，這使得通膨加劇。

高市早苗在本月稍早當選自民黨總裁（黨魁）後即率先表示：「我希望首先關注如何應對不斷上漲的消費者物價。」她已表示反對升息，低利率是股市持續彈高的關鍵，但維持低利率恐將阻礙抑制通膨和促進日圓升值的努力，高市還未表明她打算如何實現打擊通膨、卻又不升息的目標。

無獨有偶，高市也矢言要提高工資，但並未透露她的做法。

另一方面，日本人口多年來持續減少，老化加劇導致勞動力短缺，並削弱日本潛在的經濟成長。儘管高市在大多數社會議題上都堅定保守立場，但她表示，她支持為員工提供托育設施的公司提供稅收優惠，並可能為家庭托育支出提供稅收減免。

目前尚不清楚日本政府在新首相領導下會採取哪些措施來應對低出生率問題。低出生率問題在某種程度上反映出薪資成長跟不上通膨，撫養和教育子女的經濟困難，同時也反映出企業文化不利於實現有利於家庭的工作與生活平衡。

高市預計將效法已故摯友、前首相安倍晉三的政策。他的「安倍經濟學」方針包括承諾發放現金和增加政府支出，儘管日本的國家債務已幾乎是經濟規模的3倍。與安倍一樣，高市在國防問題上也持強硬立場。她的崛起促使人們大量買入三菱重工、安川電機和日本製鋼所等國防相關企業的股票。

高市勢必會像安倍一樣，尋求與美國總統川普建立友好關係，並加強日美安全同盟。高市最初表示，日本可能需要重新考慮向川普政府承諾的5500億美元投資，但她後來又表示，儘管公眾反對將日本納稅人的錢交給華府，但她將履行石破茂內閣與美國達成的關稅貿易協議。

簡言之，高市將面臨困擾日本領導層數十年的難題。任何重大改革都將面臨根深蒂固的既得利益團體的阻力。日本首相的任期往往較短，容易受到黨內派系和控制國會多數席位的世襲政治勢力之間的爭鬥所影響。

