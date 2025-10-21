手工具機理事長：產業面臨前所未有挑戰 第4季及明年第1季可能訂單急速減少

台灣手工具工業公會理事長謝武志表示，手工具產業面臨挑戰。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2025台灣國際五金工業展暨工具博覽會」今天在台中國際會展中心登場，台灣手工具工業公會理事長謝武志表示，目前手工機產業正面臨美國關稅衝擊、世界供應鏈的重組，綠色產業的趨勢及AI科技數位的崛起，正面臨前所未有的挑戰，而手工具主要材料是鋼鐵，正面對美國訂單延後或減少，現在積極跟客戶研商關稅分攤問題，第四季及明年第一季會急速減少。

台中國際會展中心今起三天試營運，進行2025台灣國際五金工業展暨工具博覽會，台灣手工具工業公會理事長謝武志表示，手工具產業正面臨美國關稅衝擊。因此希望藉由此展，幫業者行銷全世界，看到台灣產業的品質。

謝武志表示，美國對等關稅20%，之後鋼鋁50%的附加，對產業影響非常大，而手工具材料成本是鋼鐵，正面對美國訂單延後或減少，現在積極跟客戶與進口商談判關稅分攤問題，所以未來第四季及明年第一季預計訂單會急速減少，如何走出困境，就要藉由國際展會積極拓銷產品，給全界買主去行銷產品，爭取更多訂單，幫助所有業者度過困境。

他強調，這不僅是一場展覽，是匯集全球五金工具產業的盛會，世界工具在台灣，台灣工具在台中，這是產業真實寫照，台中地區長年以來是手工具機產業最大的座落所在，憑藉深厚製造底蘊，以靈活接單能力，以高品質享譽國際，擁有國際級的製作實力，能夠快速接單準時交貨。

謝武志表示，現今產業面臨前所未有的困境，是挑戰及轉型契機，在這樣關鍵時刻，期待透過這次展出，能夠打造展會即時下單，工廠迅速交貨的高效模式，實現前店後廠的緊密合作。

