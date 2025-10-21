創新募資平台啟動 創投公會：讓世界看到台灣力量

「亞洲創新籌資平台」啟動儀式今天落幕。（創投公會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕創業投資公會理事長邱德成今（21）日出席「亞洲創新籌資平台」啟動儀式表示，平台的成立象徵我國資本市場邁入新階段，讓創新與資本更加緊密結合，成為推動國家成長與產業升級的重要動能，讓世界看見台灣創新的力量。

邱德成指出，四十多年前台灣創投產業萌芽時，業界懷抱共同願景——打造屬於台灣的「納斯達克」。美國資本市場過去二十年的發展證明，「唯有擁抱創新、包容風險的市場，才能孕育具全球影響力的產業」。此次「亞洲創新籌資平臺」啟航，正是打造台灣創新價值引擎的重要里程碑，讓資金與新創企業形成正向循環。

請繼續往下閱讀...

邱德成說，金管會、交易所及櫃買中心近年推動「創新板」、舉辦「台灣週」活動，展現國內資本市場高度的專業與國際視野，也讓世界首次以全新角度看見台灣的創新能量。此次平台的成立，更是延伸並深化這份努力，讓我國的創新資本市場正式走向亞洲、連結全球。

邱德成強調，台灣的半導體是「護國神山」，而在這座高峰之下，正孕育下一代的創新群山，包括人工智慧、資安通訊、綠能永續、生技與智慧醫療、國防自主等關鍵產業。這些領域將是推動國家「創新」與「安全」並進的核心力量，透過平台的資金支持，將共同構築屬於新世代的「亞洲創新山脈」。

邱德成最後引用總統賴清德在創投公會年會的談話，強調「投資新創，就是投資國家的未來；支持創投，就是支持國家的動能」，創投公會未來將持續以行動讓台灣創新能量與全球資本相連，推動創業成為國家競爭力的源頭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法