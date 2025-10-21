0050爆紅 「2026市值型論壇」湧入逾400名投資人

富時指數與元大投信舉辦「2026市值型成長無限潛力」論壇，現場湧入超過400名投資人，左起為元大投信董事長劉宗聖、富時羅素亞太區銷售主管Nico Boulay、台灣指數公司總經理陳文練、周冠男教授、富時羅素指數研究與設計部門台灣區主管張璟偉。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股持續創新高、元大台灣50（0050）爆紅!今（21）日富時指數與元大投信舉辦「2026市值型成長無限潛力」論壇，現場湧入超過400名投資人，部分投資人也表示在4月台股大跌時搶進0050；元大投信董事長劉宗聖表示，透過指數優化的方式，調降手續費，讓0050規模成長突破8300億元，最新經理費率已低於0.1%，已是全市場ETF最低，未來超過1兆元部分將下降至0.05%，持續有利長線存股。

他指出，為提升指數品質，元大投信團隊今年2月赴香港與富時（FTSE）亞太區主管會談，推動ETF指數優化與管理規則更新，3月更邀富時全球主管來台進行深度交流，富時當時就表態支持元大推動產品「再生化」，共創永續投資生態，而0050優化費率與管理制度，管理費自今年1月起由0.3%降至低於0.1%，降幅達三分之二，展現回饋投資人的決心，未來規模突破一兆元時，超過一兆部分的費率將再降至0.05%。

請繼續往下閱讀...

劉宗聖也說，根據集保結算所最新統計，0050投資人數接近170萬人，相信很快就能突破170萬人，由於市值型ETF同時持有多檔個股，可有效避免選股或擇時錯誤風險，一般投資人不需要花時間研究個股，透過0050即可簡單且高效率的參與台股行情，希望投資人都能像財經教授周冠男說的「躺在指數的道路上耍廢」。

