幣安慈善攜台灣區塊鏈社群發起慈善計畫 捐350萬賑災花蓮

幣安慈善聯合區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善計畫，捐贈逾350萬台幣予花蓮水災賑災。（幣安提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕花蓮光復鄉因堰塞湖溢流造成災情。全球加密貨幣交易所龍頭幣安（Binance）宣布，旗下公益基金會幣安慈善（Binance Charity）聯合台灣區塊鏈愛好者協會，發起虛擬資產慈善捐贈計劃，共募集11.7萬美元的穩定幣USDT，約為新台幣357.2萬元。

幣安說明，慈善捐款已經全數捐贈至衛生福利部轄下財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」專戶，用以協助災區災後救援和重建工作。



幣安說明，在災害發生一週內，幣安即與區塊鏈愛好者協會展開協作溝通。作為計畫主要發起方之一，幣安慈善單獨捐贈10萬USDT之善款，以期為光復鄉災後重建工作貢獻綿薄之力。

同時，在幣安與區塊鏈愛好者協會的邀請之下，多家機構與個人亦紛紛響應震災計劃，共額外募集1.7萬USDT，展現區塊鏈與虛擬資產社群在面對災難時的凝聚力與公益精神。

幣安執行長鄧偉政（Richard Teng）表示，幣安向罹難者的家屬致上最深切的慰問，並誠摯祈願所有受災民眾能早日重拾正常生活。災後復甦工作需要社會各界的持續投入與關注，盼望透過實際行動，凝聚更多資源，為災民送上撫慰，援助災區早日恢復。

區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞表示，善心不分國界，如同區塊鏈沒有地域限制。透過這次與幣安慈善的合作，希望將區塊鏈技術之應用融入臺灣公益慈善事業當中。此不僅能夠為有需要的人提供實質幫助，也能為臺灣善款捐贈開啟更多可能性。

幣安特別指出，有別於傳統捐贈主要途徑是以法幣直接捐款，本次慈善捐贈採穩定幣捐款，該計畫所募集之USDT全數透過台灣本地虛擬資產服務提供商轉換為新台幣，最終捐贈至賑災基金會專戶，所有過程皆遵循最高的透明度和合規性。

幣安指出，此模式不僅為台灣接受虛擬資產捐贈開闢新路徑，也為台灣公益事業結合區塊鏈技術寫下新頁。

此同時，為表達對廣大自發參與災區清淤工作志工的支持，幣安慈善也將再額外發起補貼計劃，撥款10萬美元，開放給所有參與救災志工申請津貼，盼鼓勵社會持續關注災區重建與復原進程。

