鴻海集團量子研究再突破 登上《自然-物理學》期刊

鴻海旗下研究院近年積極聚焦量子運算領域，最新量子容錯計算研究成果再傳捷報。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下研究院近年積極聚焦量子運算領域，最新量子容錯計算研究成果再傳捷報。近日發表的論文《常數開銷魔術態淨化》獲國際科學期刊《自然-物理學（Nature Physics）》接受並正式刊登。管理層表示，此次能於《自然-物理學》發表，代表研究成果在國際間獲得高度認可，並具有極高的學術與技術影響力。

鴻海指出，旗下研究院量子計算研究所所長謝明修、麻省理工學院博士生研究員亞當．威爾斯（Adam Wills），攜手日本東京大學教授山崎隼汰（Hayata Yamasaki）合作，在「魔術態淨化（Magic State Distillation, MSD）」技術上取得重大突破。研究團隊首次實現「常數開銷（constant-overhead）」的MSD協議，成功將魔術態資源的消耗固定在與輸出精度無關的水準，徹底突破過往協議中隨目標錯誤率提升而必須大幅增加資源的瓶頸。

鴻海觀察，此次研究團隊利用高性能「量子錯誤更正碼（quantum error-correcting code）」，結合「縱向Clifford邏輯閘（Clifford logical gate）」與高效轉換機制，確保在實現容錯T邏輯閘（T gate）與CCZ邏輯閘（CCZ gate）時僅需固定數量的輸入魔術態，大幅提升大規模量子計算的可行性與效率。這項成果首次在理論上達成MSD協議的最佳效率，意即輸入魔術態數量不再隨目標錯誤率呈對數成長，為量子錯誤更正資源優化奠定全新里程碑。

此外，鴻海提到，研究亦展示在訓練與編碼階段靈活運用「多能階量子位轉換至二能階量子位（qudit-to-qubit conversion）」技術，使該協議可在標準「二能階量子位（qubit）」架構下部署，進一步降低硬體門檻，推動容錯量子計算在實際應用中的落地。

目前《自然-物理學（Nature Physics）》是全球最具影響力的物理學國際頂尖期刊之一，專注於物理科學領域的前瞻研究。根據《期刊引文報告（Journal Citation Reports）》，其最新「影響因子（Impact Factor）」高達19.3，為物理領域最佳期刊。

