摩托車密度世界最高！這國首都將禁用燃油車 日本3大車廠跳腳 憂破產危機

越南自2026年中起禁止汽油摩托車進入首都河內市中心，緩和該國嚴重的空氣污染問題。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本政府和日本製造商本田、山葉和鈴木機車警告越南，河內計劃禁止汽油動力摩托車可能會導致破產和失業危機，對經銷商和零件供應商造成衝擊，並擾亂由本田主導的46億美元市場。

越南的兩輪車市場是世界上最大的市場之一，根據市場研究公司Mordor Intelligence數據，今年的市場價值估計為46億美元，去年註冊的摩托車數量接近該國1億人口的80%，是全球擁有率最高的國家之一。

越南也是世界摩托車密度最高的國家，所有乘用車9成是機車。

越南外國摩托車製造商的主要貿易集團，以本田為首，包括山葉和鈴木。本田今年7月向越南政府發出了一封信，警告該禁令可能導致供應鏈上的公司「生產中斷和破產風險」；並表示，該禁令可能對數十萬工人產生溢出效應，並可能對近2000家經銷商和約200家零件供應商造成影響。

路透引用7位知情人士查閱的文件報導指出，今年7月，越南總理范明正發布指令，自2026年中起禁止汽油摩托車進入首都市中心，以緩和該國嚴重的空氣污染問題。更廣泛的限制措施將於2028年實施，預計禁令將擴展到全國其他地區。

日本駐河內大使館致函越南當局，稱突然實施禁令可能「影響摩托車經銷商和零件供應商等輔助行業的就業」。

日大使館還敦促越南當局考慮制定電氣化的「適當路線圖」，其中包括準備期和分階段實施法規。大使館拒絕透露這封信的具體發送時間，但一位日本政府官員表示，這封信是在9月轉達。

越南政府目的是將河內打造為低排放城市，並在未來5年內全面轉向電動車和清潔大眾運輸。

