BV SHOP中秋檔期營收翻漲5倍 雙11拼再創新高

〔記者歐宇祥／台北報導〕第四季是電商旺季，雙11檔期將至，零售、電商企業將迎來一年中業績最旺的時刻。電商開店平台BV SHOP表示，在中秋節檔期已創下破億的營收，較去年同期成長5倍，接著而來的雙11、聖誕節等檔期，可望再創營收歷史新高。

BV SHOP總經理紀伯儒表示，數位經濟快速發展、企業社會責任日益受到重視的趨勢下，我們率先將電商與 ESG理念結合，全面導入企業營運核心，成為BV SHOP近年加速成長的原因之一。

紀伯儒指出，將持續透過結合科技優勢與永續思維，協助品牌商與中小企業實現綠色轉型與數位升級，攜手邁向永續未來。

以「環境永續」而言，BV SHOP表示，致力於打造低碳電商環境，全面整合電子發票、電子訂單、電子會員卡與電子合約等功能，落實無紙化營運。平台亦支援POS與雲端帳務系統同步，避免重複列印與手動開立發票，從日常營運中有效降低碳足跡。

在「社會責任」面向，BV SHOP則持續投入於中小企業與傳統商家的數位轉型，透過專業的開店顧問制度與定期培訓課程，協助店家掌握電商工具與數位行銷技巧，提升線上銷售的業績，降低實體通路商成本壓力，共同達成線上與線下雙贏的新模式。

在「公司治理」方面，BV SHOP採取「無抽成、固定年租」的商業模式，避免因資訊不對稱造成商家壓力，也建立了透明的內部溝通制度，強化與用戶間的信任連結。企業文化則以「客戶信任、團隊合作、創新超越、熱情當責」為核心價值，對外實踐永續夥伴關係，對內落實長遠經營理念。

BV SHOP自推廣ESG永續理念以來，已有許多品牌用戶都已經做出成效。以目前實際客戶品牌的經驗為例，知名文創品牌「紙箱王」以創新紙材打造建築與展品，實踐環保減碳理念，並透過紙藝DIY課程推廣永續教育。

而標榜無毒咖啡豆首選品牌的「咖啡綠商號」以公平貿易咖啡豆為核心，落實永續採購，並採用可回收包材與無塑包裝，減少環境負擔。門市推廣自帶杯優惠，積極實踐 ESG 精神，打造綠色友善的永續品牌。

