科技大廠不怕停氣！森崴能源旗下欣鑫天然氣 提供臨時供氣服務

〔記者張慧雯／台北報導〕為確保科技大廠不因天然氣管線歲修或異常導致供氣中斷，森崴能源（6806）旗下子公司欣鑫天然氣以自有槽車採陸運模式，提供天然氣臨時供氣服務，能緊急機動式供應企業液化天然氣（LNG）、維持生產不中斷，成企業臨時供氣的最佳夥伴，也為後續大型客戶緊急臨供及專案奠定良好合作基礎。

森崴指出，欣鑫天然氣於今年9月30日至10月1日期間，執行台積電（2330）及聯電（2303）臨時供氣工程相關作業，透過專業技術操作與客戶間密切合作，配合管道整體工程順利完成，提供高科技廠供氣保障，也反映欣鑫天然氣團隊之應變效率與服務精神。

森崴表示，作業前、中、後，欣鑫團隊遵循安全作業規範及作業計劃，依據用戶供氣需求、配合工程單位及用戶作業之氣源置換等相關作業，均嚴密監控以確保作業現場安全與供氣品質穩定，過程中落實臨供設備運作正常，日、夜間全程均派駐專業人員監控各項設備之連接、氣密、供應，並保持與用戶間聯繫，以確保供氣安全及供氣品質。

目前欣鑫天然氣受託服務的客戶，包括台積電、聯電、統一食品、凌巨科技、和鑫光電、華夏玻璃等，由於欣鑫團隊具備自有槽車及專業機動的服務能力，最快可在當日支援緊急調度和臨時供應，穩定企業營運不中斷、交期不延誤，成客戶歲修或供氣異常時最愛的《神氣小救兵》。

