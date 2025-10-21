熱心民眾捐百萬給北市府「留下輝達」 游淑慧點出僵局所在

台北市議員游淑慧。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達欲入駐北士科T17、T18，但因地上權屬於新光人壽卡關，今（21日）傳出有民眾捐款北市府百萬元，希望幫助市府與新壽談判留下輝達。不過，台北市議員游淑慧點出，新壽與合理之間的差距恐怕不只百萬、千萬，甚至可能高達百億，財團只想謀取天下利，這就是目前僵局所在。

游淑慧說，這位民眾對台灣、台北市的愛令人動容，匿名捐款，只為了一句「計利當計天下利」；然而，新壽要的與合理之間，差距不只百萬，也不只千萬，可能高達百億，財團若只想「謀利要取天下利」，這樣天南地北、遙遠的差距就是目前僵局之所在。

請繼續往下閱讀...

游淑慧說，沒人能情勒新壽交還市有地，但要是新壽得標後如金仁寶一樣積極開發興建，早蓋了一半，年初輝達會浪費時間考慮T17、T18嗎？又或者，新壽簽MOU之前要是誠實告訴輝達沒有移轉土地的權利，那輝達還會白白等待嗎？新壽一步步套住輝達，就是謀取最大利益，商人沒有錯，但政府的責任就是要守住公益，不讓財團為所欲為。

而對於新壽內部傳出試算，認為T17、T18整體潛在價值約440億元，游淑慧直言這是「財誤試算」，5.5萬坪蓋好，可能只剩40幾年地上權，新壽沒有土地權，契約期滿也要交還市府，誰會花440億買40多年使用權？就算以每坪年租金3000元計算，年租金約1.65億元、50年累計約82.5億元，這扣掉興建成本100億元還虧錢，是怎麼算出50年收益有百億元？北市府有財政局、輝達有財務專家，不是新壽可以漫天喊價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法